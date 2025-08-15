Leoni al Liverpool, è ufficiale: è considerato un potenziale successore di van Dijk (Guardian)

«Quando ho saputo dell'interessamento del Liverpool, ho detto: “it's crazy!” È stato facile dire sì al Liverpool, perché è uno dei migliori club al mondo»

Il Liverpool ufficializza Leoni, è considerato un potenziale successore di van Dijk (Guardian)

Ora è ufficiale, con tanto di dichiarazione al sito del Liverpool. Giovanni Leoni, 18 anni, è un calciatore dei Reds. Stasera sarà ad Anfield per la prima di campionato contro il Bournemouth (ore 21).

Il Guardian dice di lui:

Il Liverpool ha confermato l’acquisto del 18enne centravanti Giovanni Leoni dal Parma per un iniziale somma di 26 milioni di sterline (30 milioni di euro). Ha un contratto di sei anni ed è considerato dal club come un potenziale successore a lungo termine di Virgil van Dijk.

Prosegue il Guardian:

Leoni era un obiettivo anche per altri club, tra cui il Newcastle, e si presume che giocherà direttamente in prima squadra.

La firma è stata annunciata poco prima che il Liverpool inizi la sua difesa del titolo di Premier League in casa contro il Bournemouth.

Al sito del Liverpool ha detto:

«Sì, è stato facile dire sì al Liverpool, perché è uno dei migliori club al mondo. Non ho detto di no. Ero molto felice del fatto che il Liverpool fosse interessato. Quando ho visto questo ho detto: “Wow, it’s crazy”».

Si è descritto come un «giocatore intelligente, intelligente e tecnico».

Al Liverpool vestirà la maglia numero 15.

«Voglio migliorare molto con i miei nuovi compagni di squadra in allenamento e dopo in campo, in Premier League e in Champions League».

Giovanni Leoni is a Red. pic.twitter.com/xMXH9fXnVp — Liverpool FC (@LFC) August 15, 2025

