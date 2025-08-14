Il Corsera: dopo Coppola e Calafiori, un altro difensore va in Premier: li formiamo e li lanciamo, ma non abbiamo la forza economica di trattenerli

Leoni, i 35 milioni il Liverpool li ha pagati con gli spiccioli. Lo hanno pagato più o meno quanto Beukema

Giovanni Leoni, 18 anni e 17 presenze in Serie A. È considerato il futuro della Nazionale italiana. Si vedrà. Il Parma per lui chiedeva non meno di trenta milioni di euro. Inter, Milan e Juventus hanno cincischiato, hanno considerato eccessiva la cifra. Poi è arrivato il Liverpool e lo ha pagato con gli spiccioli. Ciao ciao. Un altro difensore italiano che se ne va in Premier. I Reds lo hanno pagato più o meno quanto il Napoli Beukema. In Italia (dirigenti, allenatori, tifosi, giornalisti) resiste ancora il concetto di giovane, inesperto eccetera. In Inghilterra no. Sarà il campo a parlare.

Ne scrive il Corriere della Sera con Simone Golia e Carlos Passerini:

Gli inglesi ne hanno già spesi 300 quest’estate, andando a rinforzare un attacco che era già il migliore della Premier. Offrirne 31 (più 4 di bonus, oggi le visite ) non è stato difficile.

Lo choc per la sconfitta nel Community Shield contro il Crystal Palace li ha spinti infatti a concentrarsi sulla difesa. Van Dijk ha compiuto 34 anni e a Wembley è apparso in difficoltà, Konaté non dà garanzie, Joe Gomez è infortunato. Insomma, dalle parti di Anfield c’era la necessità non solo di rinforzare il reparto ma di farlo con un profilo giovane. E quello di Leoni — fisico, tecnica e maturità tattica, Vlahovic e Lukaku se lo ricordano bene… — è sembrato subito il migliore. Un affare per tutti, per il Liverpool e anche per il Parma, che realizza una super plusvalenza: nell’estate 2024 lo aveva preso dalla Sampdoria per 4,8 milioni più bonus.

Il Corsera ricorda che prima di lui, anche altri difensori italiani sono piaciuti alla Premier League. Diego Coppola è andato al Brighton lo scorso anno Calafiori è finito all’Arsenal.

Li formiamo e li lanciamo, grazie alla nostra «scuola di difensori» che resta evidentemente di altissimo livello, poi però non abbiamo più la forza di trattenerli.