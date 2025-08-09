L’Atalanta di Juric perde 4-0 a Colonia, a Bergamo sono un tantinello preoccupati.

Se il buongiorno si vede dal mattino. Prestazione imbarazzante dell’Atalanta che a Colonia perde 4-0 e il punteggio sta persino stretto ai tedeschi. A Bergamo sono preoccupati, per il dopo Gasperini hanno puntato su Juric che è reduce da due esperienze disastrose: Roma e Southampton. Il tecnico croato ha messo in campo quella che potrebbe essere considerata la formazione tipo. Hanno giocato tutti i migliori o quasi. C’erano Ederson, De Roon, De Ketelaere, Maldini, Pasalic, Bellanova, i difensori migliori. Eppure non c’è mai stata partita e non c’è certo l’assenza di Lookman il problema.

Juric ha fatto solo cinque cambi, per di più quattro al minuto 81: sono entrati Scamacca, Sulemana, Samardzic, Kossounou. In precedenza, Palestra al posto di Zappacosta.

L’Atalanta vista da Bergamo

Il giornale on line primabergamo.it scrive:

Pesante sconfitta per la Dea nell’amichevole tedesca. I padroni di casa dominano sin dall’inizio: nel primo tempo vanno avanti 2-0 con Thielmann (26′) e Kaminski (32′). Nella ripresa il Colonia cala il poker con un altro gol di Thielmann (59′) e un rigore (molto generoso) di Waldschmidt (66′). Atalanta mai pericolosa in attacco, salvata più volte da un ottimo Carnesecchi. Prestazione da dimenticare per i nerazzurri di Juric, palesemente sulle gambe e poco lucidi oggi.

Meno drastico L’Eco di Bergamo che all’intervallo scrive:

Atalanta sotto 2-0 al RheinEnergieStadion di Colonia dopo un primo tempo sofferto. Nerazzurri in evidente difficoltà non tanto per il caldo anomalo da queste parti (la temperatura è di 28 gradi anche per gli avversari) quanto per i carichi di lavoro accumulati nelle gambe in settimana e per il dinamismo di un Colonia più in palla, anche per il fatto che già la prossima settimana farà il suo debutto ufficiale in Coppa sul campo del Ratisbona.