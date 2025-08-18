L’Arsenal di Arteta prova subito a sfruttare la regola degli 8 secondi, ma l’arbitro blocca la tattica

Dallo scorso marzo è entrata in vigore una nuova regola pensata per fermare le perdite di tempo dei portieri. Da allora, i portieri possono tenere il pallone tra le mani per un massimo di 8 secondi; chi sfora rischia di regalare un calcio d’angolo alla squadra avversaria.

La regola si è già vista applicata in diverse competizioni: dal campionato Primavera della Serie A al Mondiale per club, fino alla Premier League. Proprio in Inghilterra si è registrato il primo portiere sanzionato, Martin Dubravka, durante Tottenham-Burnley.

Arteta gioca d’astuzia con la nuova regola

Non tutti però hanno subito subìto questa regola: alcuni allenatori hanno provato a trasformarla in un’arma tattica. Ieri sera, durante Manchester United-Arsenal, Mikel Arteta, l’allenatore dell’Arsenal, ha studiato un piccolo stratagemma per metterla a frutto. I suoi giocatori, Gyökeres su tutti, pressavano il portiere turco Bayindir o chiudevano gli spazi, sperando di costringerlo a trattenere il pallone troppo a lungo o a lanciare frettolosamente.

La situazione è apparsa palese quando il pallone era tra le mani del portiere dello United Altay Bayindir, promosso titolare da Amorim al posto dell’ufficialmente acciaccato Onana (che è dato ancora come possibile partente). Appena la sfera finiva tra i guantoni del 27enne estremo difensore della nazionale turca, i calciatori dell’Arsenal correvano a pressarlo per oscurargli le linee di passaggio con le mani: la loro speranza era quella di costringere Bayindir a trattenere la sfera oltre gli 8 secondi necessari per concedere loro un calcio d’angolo. Tra l’altro avere un corner a favore non è una cosa banale per i Gunners, che nelle ultime due stagioni hanno segnato complessivamente 31 gol su azione d’angolo (anche il gol di Calafiori allo United è arrivato così), ben 11 in più della seconda classificata in questa particolare graduatoria, il Liverpool.

Martin Dubravka becomes the first goalkeeper penalised for holding onto the ball for more than eight seconds! ⏱️ pic.twitter.com/EW6BfVzgt3 — Sky Sports Premier League (@SkySportsPL) August 16, 2025

Ma alla fine l’arbitro non si è fatto ingannare: Simon Hooper ha mostrato chi comanda. Con un rapido richiamo e gestendo il tempo, ha mandato a monte ogni trucco tattico, ricordando a tutti che le regole sono fatte per essere rispettate… e che anche le astuzie più creative hanno un limite.