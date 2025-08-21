La mamma di Rabiot: «Violenza inaudita tra mio figlio e Rowe? Chi ci crede? Nessun naso rotto, né un labbro, niente»

Rmc Sport riprende l’intervista concessa dalla madre di Rabiot a Rtl sulle dichiarazioni di Longoria (presidente dell’Om) dopo la lite tra Rabiot e Rowe.

In un’intervista a Rtl questo giovedì, Véronique Rabiot, madre e agente di Adrien Rabiot, ha contestato la versione fornita da Pablo Longoria (presidente del Marsiglia) sulla lite tra suo figlio e Jonathan Rowe nello spogliatoio dopo Rennes-Marsiglia. Il presidente del Marsiglia ha parlato di “un episodio di inaudita violenza” per giustificare la decisione del club di metterli entrambi sul mercato.

La mamma di Rabiot contesta questa versione.

«Cosa significa “violenza inaudita”? Nessuno è rimasto ferito, nessuno è andato in ospedale, non c’era naso rotto, labbra spaccate, punti di sutura, quindi non capisco appieno. “Violenza inaudita?”, Non ci credo, ha detto Véronique Rabiot. E ha continuato: “L’alterco? Non lo metto in discussione, e nemmeno Adrien. Gli darò l’opportunità di raccontare. Quello che mi stupisce è che sappiamo che nello spogliatoio c’erano l’allenatore e Benatia (il direttore sportivo del Marsiglia). Come possiamo immaginare che ci sia un alterco di violenza inaudita e che nessuno intervenga? Io non ci credo, e nessuno ci crede comunque».

Scrive Rmc Sport:

Inizialmente esclusi dal gruppo, Jonathan Rowe e Adrien Rabiot sono stati ufficialmente messi sul mercato martedì. Una «decisione che protegge l’istituzione, che protegge la stagione», ha aggiunto il presidente del Marsiglia. Una scelta radicale che è stata un fulmine a ciel sereno per Adrien. Arrivato libero la scorsa estate, era diventato uno dei giocatori chiave della squadra di Roberto De Zerbi.

A Rmc Sport ha parlato anche l’avvocato di Rabiot, si chiama Romuald Palao.

«Stava benissimo a Marsiglia. Siamo molto sorpresi. È una storia leggermente montata. Usano l’episodio di venerdì per cacciare Adrien. Perché? Non ne ho idea. Dobbiamo chiedere loro, dobbiamo fare loro la domanda».

Parole che hanno fatto reagire Medhi Benatia. «Non saprei cosa rispondere a questo. Abbiamo messo un’offerta sul tavolo per più di due mesi e mezzo, che era… Non so nemmeno se qualcuno al Marsiglia abbia mai guadagnato questo stipendio. (…) Quindi, oggi, per dirci che perderemo Adrien Rabiot dieci giorni prima della fine del mercato, per prendere chi? Almeno al livello di Rabiot. Non sto dicendo più forte, perché non c’è… Ma almeno a livello…(…) È stata un’anomalia prendere Rabiot all’OM dopo quello che ha fatto alla Juventus. E ne ero molto felice. Ma questo non giustifica tutto. Questo non giustifica tutto. Ci sono regole per tutti nel club», ha risposto il direttore sportivo del Marsiglia in un’intervista esclusiva con Rmc mercoledì.