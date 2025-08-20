Il presidente: «Negli spogliatoi è accaduto qualcosa di molto aggressivo, si è superato ogni limite. Per me, per De Zerbi e per Benatia. Loro sul mercato perché dobbiamo proteggere la stagione»

Marsiglia, la lite Rabiot-Rowe, Longoria: «in tanti anni di calcio mai visto qualcosa di così violento, è inaudito»

Il presidente del Marsiglia Pablo Longoria in un’intervista concessa alla France Presse parla di quel che è accaduto all’Olympique Marsiglia, dell’esclusione di Jonathan Rowe e Adrien Rabiot in seguito alla lite avvenuta nello spogliatoio dopo la sconfitta a Rennes nella prima giornata. Entrambi sono finiti sul mercato.

Ongoria – scrive Rmc Sport – evoca «un evento di estrema violenza, qualcosa di inaudito». «Abbiamo dovuto prendere una decisione dopo un evento che ha superato i limiti accettabili in una squadra di calcio, come in qualsiasi organizzazione». «Una decisione che protegge l’istituzione, che protegge la stagione».

La lite – prosegue Rmc Sport – è avvenuta a Roazhon Park venerdì sera dopo la sconfitta contro il Rennes.

Diversi giocatori hanno alzato il tono della voce dopo la sconfitta con un uomo in più. Jonathan Rowe è stato preso di mira dai dirigenti. La tensione è salita fino a un fronte contro fronte tra l’attaccante inglese e Adrien Rabiot.

Longoria e la decisione presa per difendere il club

Prosegue Longoria:

«Non ero nello spogliatoio. Ma quello che posso dire è che tutto ciò che lo staff, sportivo e non sportivo, mi ha trasmesso è che è stato qualcosa di inaudito, violento, molto aggressivo e che ha superato ogni limite. Roberto De Zerbi allena da 13 anni, Medhi Benatia è nel calcio di alto livello da quando aveva 22 anni, ho iniziato nel calcio professionistico 20 anni fa. Penso che noi tre abbiamo abbastanza esperienza per dire che non abbiamo mai visto una cosa del genere in uno spogliatoio. Credete che io, presidente dell’Olympique Marsiglia, sia felice di arrivare a questo tipo di situazione con uno dei giocatori di maggior successo della scorsa stagione e che ho presentato come esempio? (il riferimento è a Rabiot, ndr). Onestamente, come club, stiamo soffrendo la situazione. Siamo vittime di una situazione, una lotta senza limiti, che è completamente inaudita nel mondo del calcio», ha detto Pablo Longoria.