La Liga tratta con Disney per portare il calcio spagnolo nel Regno Unito e in Irlanda (Financial Times)

Anche l’emittente televisiva della Disney si muove nel mondo del calcio. Secondo il Financial Times, la compagnia sarebbe vicina a un accordo con La Liga per trasmettere una selezione di partite nel Regno Unito e in Irlanda, un passo che segnerebbe un rafforzamento della sua strategia di contenuti live in un mercato televisivo sempre più competitivo. Racconta la testata: «La Liga, che gestisce le prime due divisioni in Spagna, è vicina a un accordo per permettere a Disney+ di trasmettere una partita a settimana, secondo quanto riferito da tre persone a conoscenza della questione. La pay-Tv Premier Sports resterà il principale emittente del campionato in questi territori, trasmettendo più di 300 partite, hanno aggiunto le fonti».

Disney e la Liga in fase di trattativa:

Il Financial Times scrive: «Star internazionali come Kylian Mbappé e Lamine Yamal giocano in Liga. L’obiettivo della Liga, che punta a fasce orarie del fine settimana in cui di solito non si disputano partite della Premier League inglese, è che un accordo con Disney rafforzi l’attrattiva del campionato spagnolo nell’era post-Lionel Messi e Cristiano Ronaldo. In vista dei colloqui con Disney, l’agenzia sportiva Peak Sport Media, che collabora con la Liga per la commercializzazione dei diritti, ha evidenziato la popolarità della competizione tra le fasce d’età 18-24 e 25-34 anni, cruciali per aumentare il numero di abbonati. Gli accordi avrebbero un valore inferiore ai 20 milioni di sterline all’anno per la Liga, ha dichiarato una fonte a conoscenza del dossier».

Le big puntano sullo sport in diretta:

La testata prosegue: «I grandi operatori statunitensi dello streaming puntano sempre più ad acquisire diritti per eventi in diretta in tutto il mondo (…) Amazon ha acquisito diversi diritti sportivi, tra cui Nba, Nfl Thursday Night Football e Uefa Champions League, mentre Netflix trasmette le partite Nfl del giorno di Natale e ha siglato un accordo per proporre il wrestling Wwe. Disney è stata meno attiva in questo mercato rispetto ad alcuni concorrenti, anche se ha acquisito i diritti per trasmettere la Uefa Women’s Champions League in tutta Europa dalla prossima stagione, e le competizioni Uefa Europa League e Uefa Conference League in Svezia e Danimarca (…) Disney, La Liga e Premier Sports hanno rifiutato di commentare».