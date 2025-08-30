Insigne è da due mesi che aspetta la Lazio. Non si arrende, ci spera ancora (Corsport)

Insigne è da due mesi che aspetta la Lazio. Lui ci spera ancora (Corsport)

Lorenzo Insigne è tornato dal Canada ed è ancora alla ricerca di una squadra. Oggi il Corriere dello Sport si è ricordato di lui e gli ha dedicato un articolo.

Scrive Daniele Rindone:

Tutto inutile eppure ci spera ancora. La sua attesa è da record, niente l’ha scoraggiato. Estenuante l’estate di Insigne, comunque da raccontare. A giugno ha iniziato a sperare nella Lazio per ritrovarsi in campo con Sarri. Oggi siamo al 30 agosto, il mercato chiuderà lunedì, e Lorenzo non ha smesso di pensarci. Del tutto inutile, stando ai blocchi della Lazio e alle parole pronunciate da Fabiani ad agosto: «Più suggestione che altro. Noi abbiamo riconfermato Pedro e lo farei per altri dieci anni, è un uomo spogliatoio e un professionista dentro e fuori dal campo. Ma io voglio andare alla scoperta di giovani elementi e non di trentenni».

Insigne è ancora lì che aspetta, davvero sarebbe disposto ad aspettare gennaio? Da svincolato può trovare squadra anche dopo il gong di lunedì, finora ha messo in stand-by ogni proposta. Sarri ci aveva parlato, ma non c’è mai stata un’apertura da parte della società. Insigne non si arrende. Il suo manager ha avuto un contatto con Lotito e i prossimi giorni chiariranno se l’attaccante, sul mercato dopo l’addio al Toronto, firmerà per qualche club o rimarrà nella lista dei parametri zero.

Insigne torna in Italia: «Attendo novità per il futuro, voglio riconquistare la Nazionale»

L’ex giocatore del Napoli, Lorenzo Insigne, è tornato ufficialmente in Italia dopo la lunga parentesi (durata circa tre anni) al Toronto. Attualmente è svincolato e attende una nuova opportunità per rilanciare la propria carriera, sognando quel ritorno in Nazionale a cui non ha mai smesso di credere. Le voci più insistenti lo vedono in orbita Lazio con Maurizio Sarri che farebbe carte false per riaverlo dopo la felice parentesi insieme all’ombra del Vesuvio. A seguire quanto dichiarato a Sky Sport, intercettato questa mattina a Fiumicino.

Le parole di Insigne al ritorno in Italia

«Mi sento molto molto bene, ora mi godo le vacanze e il relax con la mia famiglia. Poi spero di tornare a giocare al più presto. Se ci sono stati già contatti? Non lo so, se la sta vedendo il mio procuratore. Quando ci saranno novità concrete mi informerà lui. Io penso solo a fare il mio lavoro ed essere pronto quando arriverà una chiamata. Addio al calcio di Hamsik e Mertens? Con loro ho passato momenti straordinari, Marek è stato il mio capitano, una persona stupenda a cui auguro il meglio. Anche con Dries ho fatto diversi anni, aiutandolo a diventare il capocannoniere del Napoli di tutti i tempi. Sono felice di aver giocato con loro».

«Sicuramente uno dei primi obiettivi è quello di tornare in Nazionale. Da tanto tempo non indosso quella maglia e spero di tornare a farlo presto ma ora devo concentrarmi sulla nuova avventura. Poi sarà una conseguenza cercare di riconquistare la Nazionale. Gattuso? Con lui ho un ottimo rapporto, ci sentivamo spesso prima che diventasse ct. L’ho chiamato per fargli i complimenti».