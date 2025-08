Il Neom propone al Napoli un prestito a 2.5 milioni con diritto di riscatto fissato a 8 per Cajuste (Sky)

Il Napoli continua a lavorare anche sul mercato in uscita. E tra gli esuberi che circolano in casa azzurra c’è sicuramente Jens Cajuste. Il centrocampista svedese era stato accostato al Besiktas e all’Arabia Saudita, ma, fino ad oggi si pensava che il suo futuro potesse essere ancora tra le fila dell’Ipswich Town, club inglese in cui ha militato lo scorso anno in prestito. Oggi l’esperto di calciomercato di Sky Sport Gianluca Di Marzio ha parlato invece di un’evoluzione della trattativa con il club Saudita del Neom, che avrebbe rilanciato l’offerta per Jens Cajuste del Napoli e cerca di anticipare l’Ipswich Town.

«Il club dell’Arabia Saudita ha rilanciato l’offerta al Napoli per il centrocampista Jens Cajuste. Il Neom propone un prestito a 2.5 milioni con diritto di riscatto fissato a 8. In caso di mancato riscatto, la penale sarebbe di 2.5 milioni».

Il “giro del mondo” di Cajuste sta per finire, il ritorno all’Ipswich è sempre più concreto

Secondo Pedullà Cajuste era destinato all’Ipswich Town.

“A Jens Cajuste hanno fatto fare il giro del mondo, attribuendogli destinazioni improbabili e traiettorie molto complicate. Nelle ultime settimane ci ha provato il Besiktas, senza grandi riscontri, ma proprio in quei giorni (era il 7 luglio) vi avevamo raccontato il concreto sondaggio dell’Ipswich per un ritorno che è in cima ai suoi desideri essendosi trovato molto bene. Il Napoli sta lavorando sulla formula, ha chiesto un prestito oneroso e garanzie sul riscatto: dobbiamo ancora avere un po’ di pazienza, ma l’Ipswich è una soluzione sempre più concreta (oltre venti giorni dopo) e il giro del mondo di Cajuste sta per finire…”.