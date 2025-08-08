Garnacho ora vuole solo il Chelsea ma lo United per lui chiede 60 milioni (Bbc)

Dall'Inghilterra: "Al ventunenne è stato detto di trovarsi un nuovo club. Al tour in Asia aveva un'aria distaccata e infelice"

Alejandro Garnacho sembrerebbe avere una sola destinazione in mente per il suo prossimo futuro. Soprattutto dopo il defilarsi del Napoli, che ha scelto di perseguire altre strategie o comunque di inseguire profili meno costosi (e rischiosi). Stando infatti a quanto riporta la Bbc, l’attaccante argentino avrebbe deciso di sposare la causa del Chelsea, club che – come quello azzurro – lo aveva già cercato nel mercato di gennaio.

La Bbc sul futuro di Garnacho

“Al ventunenne è stato detto di trovarsi un nuovo club. Il tecnico Amorim ritiene che abbia bisogno di una nuova sfida”, esordisce la Bbc. Tradotto: Garnacho non rientra più nel progetto dei Red Devils.

“Garnacho è stato vicino a unirsi al Chelsea a gennaio, quando il giocatore era convinto che si sarebbe trovato un accordo per il suo trasferimento. L’accordo non è stato raggiunto, ma la sensazione che il giocatore sarebbe ugualmente finito a giocare allo Stamford Bridge”, si legge.

E in effetti, adesso c’è stato il ritorno di fiamma. “La linea di comunicazione è rimasta aperta per tutta l’estate. Ora c’è più attenzione sui colloqui, sebbene non ci sia ancora un accordo sul trasferimento. Considerando che il giocatore è “cresciuto in casa”, la cifra che lo United potrebbe incassare da Garnacho sarebbe importante dal punto di vista del profitto e della sostenibilità”.

Bbc riferisce che il Manchester vorrebbe guadagnarci 60 milioni con l’argentino, il Chelsea offre un po’ di meno ma potrebbe fare leva sulla volontà del calciatore. “Sebbene Garnacho abbia partecipato al tour post-stagionale del club in Asia, ha avuto un’aria distaccata e infelice”, sottolinea la Bbc.