Secondo quanto riportato da La Razón, il club teme che il Comune stia imponendo ostacoli che rallentano i progetti. Lo stadio è un asset strategico.

Il Barcellona giocherà mai nel nuovo Camp Nou? Il club teme l’ispezione comunale

Nuove nubi si addensano sul futuro del Camp Nou. Alla vigilia di un’ispezione cruciale per la sicurezza e la conformità normativa dell’impianto, in casa Barcellona regna più scetticismo che fiducia. Le verifiche, previste per oggi, rischiano di rallentare i progetti di rinnovamento e di inasprire il confronto con il Comune, come riporta La Razón.

Il Barcellona teme l’ispezione:

«Il Barcellona ha manifestato preoccupazione per l’ispezione programmata per questo martedì al Camp Nou. Secondo fonti vicine al club, non c’è ottimismo riguardo all’esito dell’ispezione. Ambienti vicini alla dirigenza sostengono che la società crede che il Comune stia imponendo una serie di ostacoli che rendono più difficile l’avanzamento del processo. Questa situazione genera incertezza sulle tempistiche e sulla fattibilità di alcuni progetti in corso nello stadio. El Chiringuito sottolinea che all’interno del club non trapela fiducia».

Camp Nou strategico per il club:

La testata prosegue: «L’ispezione, che rientra nei controlli abituali per garantire la sicurezza e il rispetto delle normative, ha generato tensione tra il club e le autorità locali. Il Barcellona confida che le difficoltà possano essere risolte, ma riconosce che il percorso non sarà semplice. Il Camp Nou, uno degli stadi più emblematici al mondo, continua a rappresentare un punto strategico per il club sia dal punto di vista sportivo che economico. Il rapporto con il Comune sarà determinante per definire i prossimi passi e assicurare che lo stadio rispetti tutte le normative vigenti».