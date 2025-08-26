Home » Il Campo » Calciomercato

Hojlund, il Napoli vorrebbe chiudere la trattativa entro oggi: si attende il via libera dello United

Di Marzio: la speranza è chiudere già oggi, c'è fiducia. Romano: colloqui nelle fasi finali; il diritto di riscatto (obbligo a determinate condizioni) è di circa 45 milioni.

Hojlund manchester united

Manchester United's Danish striker #11 Rasmus Hojlund (C) celebrates with teammates after scoring their third goal during the English Premier League football match between Manchester United and Aston Villa at Old Trafford in Manchester, north west England, on December 26, 2023. (Photo by Oli SCARFF / AFP)

Rasmus Hojlund, salvo clamorose sorprese, diventerà presto un nuovo calciatore del Napoli. Entro qualche ora, infatti, gli azzurri proveranno a chiudere la trattativa con il giocatore e il Manchester United.

Il Napoli vorrebbe chiudere per Hojlund entro oggi

L’esperto di calciomercato Fabrizio Romano ha scritto stamani su X, re-postando poi il tweet dopo qualche ora:

Il Napoli è fiducioso di chiudere al più presto l’accordo con Rasmus Hojlund, poiché i colloqui sono nelle fasi finali. Il prestito con diritto di riscatto diventerà obbligo per un corrispettivo vicino ai 45 milioni di euro. Contratto fino a giugno 2030 per Rasmus, in attesa di un accordo sulle condizioni di uscita con il Manchester United.

Gli azzurri sperano infatti di chiudere la trattativa entro poche ore. A questo proposito, Gianluca Di Marzio scrive sul suo sito:

Il Napoli prova a chiudere gli accordi con il Manchester United e Hojlund: la speranza è quella di chiudere già oggi, c’è fiducia in questo senso. Anche nella giornata di oggi vanno avanti i contatti tra gli azzurri, il Manchester United e il calciatore per definire gli accordi e provare a chiudere già in giornata. Come raccontato, la trattativa potrebbe chiudersi con un’intesa su un prestito con obbligo di riscatto legato ad alcune condizioni, e la cifra si aggira sui 45 milioni di euro.

Schira: il Napoli programma le visite mediche entro giovedì

Secondo quanto riportato da Nicolò Schira su X:

Il Napoli sta già pianificando il viaggio e le visite mediche di Rasmus Hojlund, che potrebbero svolgersi a Roma a Villa Stuart tra domani e giovedì. Per l’attaccante pronto un contratto fino al 2030 (5 milioni all’anno). 

