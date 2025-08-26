Hojlund, il Napoli vorrebbe chiudere la trattativa entro oggi: si attende il via libera dello United

Di Marzio: la speranza è chiudere già oggi, c'è fiducia. Romano: colloqui nelle fasi finali; il diritto di riscatto (obbligo a determinate condizioni) è di circa 45 milioni.

Rasmus Hojlund, salvo clamorose sorprese, diventerà presto un nuovo calciatore del Napoli. Entro qualche ora, infatti, gli azzurri proveranno a chiudere la trattativa con il giocatore e il Manchester United.

Il Napoli vorrebbe chiudere per Hojlund entro oggi

L’esperto di calciomercato Fabrizio Romano ha scritto stamani su X, re-postando poi il tweet dopo qualche ora:

Il Napoli è fiducioso di chiudere al più presto l’accordo con Rasmus Hojlund, poiché i colloqui sono nelle fasi finali. Il prestito con diritto di riscatto diventerà obbligo per un corrispettivo vicino ai 45 milioni di euro. Contratto fino a giugno 2030 per Rasmus, in attesa di un accordo sulle condizioni di uscita con il Manchester United.

🚨🔵⚪️ Napoli are confident to get Rasmus Højlund deal done very soon as talks are at final stages! Loan with buy option clause to become mandatory for fee close to €45m package. Contract until June 2030 for Rasmus, waiting on exit terms agreement with Man United. ⏳ pic.twitter.com/sLr9g1Vvjd — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 26, 2025

Gli azzurri sperano infatti di chiudere la trattativa entro poche ore. A questo proposito, Gianluca Di Marzio scrive sul suo sito:

Il Napoli prova a chiudere gli accordi con il Manchester United e Hojlund: la speranza è quella di chiudere già oggi, c’è fiducia in questo senso. Anche nella giornata di oggi vanno avanti i contatti tra gli azzurri, il Manchester United e il calciatore per definire gli accordi e provare a chiudere già in giornata. Come raccontato, la trattativa potrebbe chiudersi con un’intesa su un prestito con obbligo di riscatto legato ad alcune condizioni, e la cifra si aggira sui 45 milioni di euro.

Secondo quanto riportato da Nicolò Schira su X:

Il Napoli sta già pianificando il viaggio e le visite mediche di Rasmus Hojlund, che potrebbero svolgersi a Roma a Villa Stuart tra domani e giovedì. Per l’attaccante pronto un contratto fino al 2030 (5 milioni all’anno).