Hojlund, il Napoli sta programmando le visite mediche tra domani e giovedì (Schira)

Gli azzurri stanno pianificando il viaggio e le visite mediche dell'attaccante danese, che firmerebbe un contratto a 5 milioni l'anno fino al 2030.

Rasmus Hojlund è sempre più vicino a diventare un nuovo calciatore del Napoli. L’attaccante danese arriverebbe in prestito con diritto di riscatto, che si trasformerebbe in obbligo a determinate condizioni.

Le visite mediche di Hojlund per il Napoli potrebbero svolgersi entro giovedì

Secondo quanto riportato da Nicolò Schira su X:

Il Napoli sta già pianificando il viaggio e le visite mediche di Rasmus Hojlund, che potrebbero svolgersi a Roma a Villa Stuart tra domani e giovedì. Per l’attaccante pronto un contratto fino al 2030 (5 milioni all’anno).

#Napoli are already planning Rasmus #Hojlund’s travel and medicals, which could be in Rome at Villa Stuart between tomorrow and Thursday. For the striker ready a contract until 2030 (€5M/year). #transfers #MUFC https://t.co/FFNvfioPtJ — Nicolò Schira (@NicoSchira) August 26, 2025

Scrive il quotidiano con Vincenzo D’Angelo:

Hojlund sarà l’ottavo colpo della faraonica campagna acquisti dei campioni d’Italia: Napoli e Manchester hanno trovato l’intesa ieri sulla base di un prestito oneroso da cinque milioni, più un diritto di riscatto fissato a 40. Diritto che può diventare obbligo a condizioni non certe proibitive, legate alle presenze, al numero di gol e soprattutto alla qualificazione alla prossima Champions League. Di fatto, col quarto posto – obiettivo minimo della stagione – il Napoli riscatterà Hojlund con i soldi che arriverebbero dall’Europa dei grandi. E attorno al danese potrà costruire il progetto futuro. L’okay di Hojlund è stato fondamentale per sbloccare l’impasse e dare un’accelerata alla trattativa. Nella testa di Rasmus, la possibilità di giocare la Champions da protagonista ha fatto breccia sin da subito.