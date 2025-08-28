Hojlund, ha vinto lo United: obbligo di riscatto solo con la qualificazione Champions. Accordo verbale col Napoli

Hojlund, ha vinto lo United: obbligo di riscatto solo con la qualificazione Champions. Accodo verbale col Napoli

Sky Sport informa che già domani si potrebbe chiudere tra Napoli e United per Hojlund. Il braccio di ferro tra i club lo avrebbe vinto il Manchester. A Sky dicono che è stato raggiunto l’accordo verbale sulla condizione posta dagli inglesi: prestito e riscatto obbligato a 45 milioni solo con la qualificazione in Champions. Non conteranno il numero di presenze del danese. Ricapitolando: si potrebbe chiudere già domani.

Frenata Hojlund, Napoli e United discutono ancora. Contro il Cagliari l’unico centravanti sarà ancora Lucca (Corsport di stamattina)

Oggi 28 agosto, Hojlund è ancora un calciatore del Manchester United. Ci sono ancora cinque giorni alla fine del calciomercato. Intanto contro il Cagliari Conte avrà a disposizione un solo centravanti: Lucca. Proprio come contro il Sassuolo.

Scrive il Corriere dello Sport con Fabio Mandarini:

Rasmus Hojlund è ancora a Manchester. L’affare Hoj s’è rallentato

Meno quattro al gong di piazza affari del calcio, dicevamo: mai dimenticarlo. E a quanto pare esiste il forte rischio che l’operazione, fino a un paio di giorni spedita verso il traguardo, possa trascinarsi ancora un po’. Di certo, per la seconda volta dopo il Sassuolo, Lucca sarà l’unico centravanti di ruolo a disposizione di Conte per la partita di sabato contro il Cagliari al Maradona. Il problema che ha frenato i negoziati? Le presenze. Il numero di partite che il Napoli ha chiesto di inserire come una delle due condizioni necessarie a rendere obbligatorio il riscatto. L’altra è la qualificazione alla prossima Champions.