Il punto di attrito è sempre lo stesso: lo United vuole legare l'obbligo di riscatto solo alla Champions e non alle presenze del calciatore

Hojlund, non si chiuderà in serata né sono già programmate le visite mediche (Sky)

Le trattative sono così. Due passi avanti, uno indietro. Fino a che non si trova la quadra. Che al momento ancora non c’è tra Manchester United e Napoli. La contesa è sempre sullo stesso punto: le condizioni che faranno scattare l’obbligo di acquisto. Lo United si è impuntato, vuole che l’obbligo di riscatto del prestito sia legato solo alla qualificazione in Champions senza le presenze. Sul punto i due club stanno ancora trattando.

Luca Marchetti, esperto di calciomercato, ha fatto il punto a Sky:

«Hojlund-Napoli non si chiuderà in serata, è una trattativa ben impostata ma non è previsto ancora nessun viaggio in ottica visite mediche: non siamo ancora a questo punto della trattativa. Si lavora però col Manchester United per il prestito con diritto di riscatto che può diventare obbligo a determinate condizioni, ovvero qualificazione in Champions e numero di presenze del giocatore. Lo United vorrebbe da parte del Napoli un obbligo di riscatto abbastanza “facile” da raggiungere. Il Manchester United non appare molto convinto della soluzione che include le presenze del calciatore e potrebbe restare solo l’obbligo legato alla qualificazione in Champions. Hojlund nel frattempo l’ha dato l’ok al trasferimento in azzurro».