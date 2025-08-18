Gutierrez a Villa Stuart, in corso le visite mediche col Napoli (Sky Sport)

Miguel Gutierrez firmerà nelle prossime ore il contratto per diventare un nuovo calciatore del Napoli.

Il difensore, arrivato dal Girona, sta svolgendo le visite mediche presso Villa Stuart a Roma, prima di raggiungere i nuovi compagni di squadra.

Gutierrez, visite mediche in corso (Sky Sport)

Stando a quanto riportato da Sky Sport:

“Miguel Gutierrez sarà presto un nuovo giocatore del Napoli. Il terzino è arrivato a Roma nella mattina di lunedì 18 agosto per sostenere le visite mediche presso la clinica Villa Stuart, per poi firmare il contratto che lo legherà al club di De Laurentiis. Operazione con il Girona da 20 milioni di euro”

Come rivelato da Sky Sport:

“Scambio di documenti tra Girona e Napoli, si valuta la possibilità di far arrivare il difensore spagnolo a Castel di Sangro, ma più presumibilmente si unirà al gruppo soltanto a Castel Volturno per vivere lì l’ultima fase di recupero dopo l’infortunio alla caviglia che ha reso necessaria un’operazione nelle scorse settimane. Nulla di preoccupante, ma bisogna aspettare per vederlo in campo. La previsione è che possa mettersi a disposizione in maniera concreta unicamente dopo la prima sosta di campionato per le Nazionali. “

Era già nell’aria e ora la trattativa è ufficialmente chiusa. Si chiude a 18 milioni più 2 di bonus. Matteo Moretto ha rivelato:

“Firmerà un contratto di cinque anni a 2,2 milioni di euro netti a salire, fino a 2,7. Il Real incasserà 7 milioni da questa trattativa. Il giocatore comunque si è operato alla caviglia e sarà a disposizione solo da fine agosto o inizio settembre. Gutierrez aspetta solo l’ok per viaggiare verso il Napoli. Anche per Juanlu è tutto definito, manca solo il sì definitivo del Siviglia alla proposta azzurra da 17 milioni di euro.”