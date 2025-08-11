Gutierrez potrà scendere in campo col Napoli solo dopo la sosta di settembre (Sky)

Si attende solo l’ufficialità delle visite mediche di Miguel Gutierrez con il Napoli, ma il terzino spagnolo dovrà recuperare da un‘operazione alla caviglia. Dunque, potrebbe tornare in campo per il match contro la Fiorentina del 13 settembre.

Gutierrez potrà scendere in campo col Napoli solo dopo la sosta di settembre

Come rivelato da Sky Sport:

Scambio di documenti tra Girona e Napoli, si valuta la possibilità di far arrivare il difensore spagnolo a Castel di Sangro, ma più presumibilmente si unirà al gruppo soltanto a Castel Volturno per vivere lì l’ultima fase di recupero dopo l’infortunio alla caviglia che ha reso necessaria un’operazione nelle scorse settimane. Nulla di preoccupante, ma bisogna aspettare per vederlo in campo. La previsione è che possa mettersi a disposizione in maniera concreta unicamente dopo la prima sosta di campionato per le Nazionali.

Era già nell’aria e ora la trattativa è ufficialmente chiusa. Miguel Gutierrez è atteso in Italia per la firma e le visite mediche. Si chiude a 18 milioni più 2 di bonus.

Matteo Moretto rivela:

Firmerà un contratto di cinque anni a 2,2 milioni di euro netti a salire, fino a 2,7. Il Real incasserà 7 milioni da questa trattativa. Il giocatore comunque si è operato alla caviglia e sarà a disposizione solo da fine agosto o inizio settembre. Gutierrez aspetta solo l’ok per viaggiare verso il Napoli. Anche per Juanlu è tutto definito, manca solo il sì definitivo del Siviglia alla proposta azzurra da 17 milioni di euro.