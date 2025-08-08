Napoli, è fatta per Miguel Gutierrez: 18 milioni più 2 di bonus (Fabrizio Romano)

Era già nell’aria e ora la trattativa è ufficialmente chiusa. Miguel Gutierrez è atteso in Italia per la firma e le visite mediche. Si chiude a 18 milioni più 2 di bonus.

Miguel Gutierrez è finalmente un affare concluso

Fabrizio Romano su X riporta:

🚨🔵 Napoli agree deal to sign Miguel Gutierrez from Girona, here we go! Fee worth €18m plus €2m add-ons for the Spanish left back who wanted Napoli ahead of other options. Medical and travel to be booked next. 🇪🇸 pic.twitter.com/y6Cn6hJpc9 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 8, 2025

Ieri Matteo Moretto ha detto sul canale YouTube di Fabrizio Romano:

“Il Napoli segue da tempo il giocatore del Girona e la settimana scorsa era tornato con forza su di lui. Mancano gli ultimi dettagli, l’affare è vicino alla chiusura. Questa mattina il club azzurro ha contattato quello spagnolo per definire al 100% l’operazione con il Girona che ha comunicato ufficialmente al Real Madrid la proposta ricevuta. Il Real detiene il 50% della futura rivendita e in teoria potrebbe riprendersi il giocatore, ma si tratta solo di un passo formale già fatto anche con Rafa Marin quando è passato dal Napoli al Villarreal. Mancano solo le firme. L’operazione è da 18 milioni di euro di base fissa più 1,5 di bonus. Firmerà un contratto di cinque anni a 2,2 milioni di euro netti a salire, fino a 2,7. Il Real incasserà 7 milioni da questa trattativa. Il giocatore comunque si è operato alla caviglia e sarà a disposizione solo da fine agosto o inizio settembre. Gutierrez aspetta solo l’ok per viaggiare verso il Napoli. Anche per Juanlu è tutto definito, manca solo il sì definitivo del Siviglia alla proposta azzurra da 17 milioni di euro”.