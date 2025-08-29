Elmas arriverà oggi a Napoli per le visite mediche (Fabrizio Romano)

Elmas arriverà oggi a Napoli per le visite mediche e firmare il contratto per un prestito con diritto di riscatto. Il macedone torna a Napoli dopo un anno e mezzo, quando fu ceduto nel gennaio 2024 al Lipsia ma in Germania è stato un vero flop; per sei mesi nella scorsa stagione è stato in prestito al Torino.

Come riportato da Fabrizio Romano su X:

Eljif Elmas si recherà oggi a Napoli per completare il suo trasferimento, accordo raggiunto.

Elmas sarebbe lo Ndoye che non è stato

Il Corriere dello Sport con Fabio Mandarini lo scorso 13 agosto:

Da quando la squadra è sbarcata a Castel di Sangro, e dunque da quasi due settimane, il club sta riflettendo senza sosta sul completamento della rosa. Valutazioni che tra l’altro non possono prescindere dalle liste, sia per il campionato sia per l’Europa: il Napoli, per il momento, ha due posti liberi. Uno sarà di Gutierrez, l’altro lo sta virtualmente prenotando Elif Elmas, 25 anni, un ex che è tornato improvvisamente d’attualità per caratteristiche e temperamento: è un jolly che può agire da esterno a sinistra, può fare la mezzala e anche giocare sulla trequarti. E soprattutto ha ritmo, intensità e la dote di saper abbinare la doppia fase: è il profilo che per caratteristiche potrà – potrebbe – rappresentare per la squadra ciò che avrebbe dovuto essere Ndoye.