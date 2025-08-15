Trattato come un brocco e un calciatore finito, ha finalmente vissuto la sua serata di gloria. Conte lo avrebbe voluto a Napoli, i tifosi no (non a caso uno allena e gli altri no)

E venne la sera di Federico Chiesa: entra e regala la vittoria al Liverpool all’88esimo.

È arrivata la serata di Federico Chiesa dopo anni a dir poco tormentati e una stagione vissuta al Liverpool nel pieno anonimato. Al punto che i Reds non sapevano più che fare di lui. Poi, succede che alla prima partita di campionato il Liverpool va in vantaggio 2-0 sul Bournemouth ma poi si fa rimontare dalla doppietta di Semenyo. Arne Slot non sa che pesci prendere e si aggrappa all’italiano, lo manda in campo al minuto 82 al posto di Wirtz costato più o meno 140 milioni di euro. Sei minuti e Chiesa segna il gol vittoria. Un destro al volo su respinta del portiere, la corsa pazza per dimenticare stagioni buie, tutto quel che ha dovuto sentire su di sé.

Tre anni fa, era – con Donnarumma – il miglior calciatore italiano. Fu decisivo nella vittoria degli Europei. Poi, lentamente ma inesorabilmente, si è inabissato. Complice anche un grave infortunio. L’addio alla Juve cacciato da Thiago Motta come se fosse un brocco. L’anno scorso a Liverpool non ha praticamente mai giocato. Stasera, 15 agosto 2025, il gol che potrebbe essere della rinascita. Per sé ma anche per la Nazionale che ne ha tanto bisogno.

Conte lo voleva a Napoli, sarebbe stato un gran colpo (i tifosi non lo avrebbero voluto ma i tifosi sappiamo quanto ne capiscano di calcio). A questo punto non sarà più possibile. Il Liverpool ha finito col vincere 4-2, il quarto lo ha segnato Salah.

Da segnalare la doppietta di Semenyo. I primi due gol dei Reds sono stati di Ekitike e di Gatkpo un altro sottovalutato.