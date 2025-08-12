Chiesa dove lo metto? Per la Gazzetta, Slot vuole che resti. Athletic invece non sarebbe sorpreso se andasse via

Non è detto che Federico Chiesa lasci l’Inghilterra. Infatti, il Liverpool ha già ceduto Luis Diaz al Bayern Monaco e ha perso Diogo Jota, deceduto qualche settimana fa. A quanto pare, il tecnico Arne Slot ha avuto un colloquio con l’ex Juventus, rivelandogli che sarà utile per il club nella prossima stagione.

Il Liverpool sta pensando di tenere Chiesa

Come riportato da The Athletic in un estratto di un pezzo dedicato ai Reds:

Il Liverpool ha messo Isak in cima alla propria lista per l’attacco. Nella scorsa stagione i Reds avevano sei attaccanti senior (Salah, Chiesa, Jota, Nunez, Diaz, Gakpo) per coprire tre posizioni offensive. Al momento ne hanno solo quattro (Salah, Chiesa, Gakpo, Ekitike) e nessuno sarebbe sorpreso se Chiesa seguisse la strada di Diaz e Nunez e lasciasse il club. Per quanto ci siano talenti come Ben Doak, 19 anni, e Rio Ngumoha, 16 anni, c’è un chiaro deficit d’esperienza in squadra, anche se Chiesa dovesse rimanere.

La Gazzetta dello Sport, invece, proprio in merito al futuro dell’ex Juventus, scrive:

Doccia fredda per Federico Chiesa. E non solo per lui. Nelle ultime settimane l’Inter e il Napoli avevano messo gli occhi su di lui. In realtà la società inglese non ha mai considerato Chiesa sul mercato. Negli scorsi giorni il giocatore toscano ha avuto un colloquio diretto con il suo allenatore, così come l’agente Ramadani si è confrontato con la dirigenza del Liverpool. Le risposte sono state univoche: Federico serve al club, visto che le ultime mosse di mercato hanno ridotto il numero degli esterni in rosa. Certo, a 20 giorni dalla chiusura delle liste è presto per emettere sentenze definitive. Ovviamente non è da escludere che nel finale il Liverpool prenda in considerazione un’offerta per lui. Ora come ora, comunque, il semaforo è rosso. In particolare il Napoli dopo aver perso Ndoye, passato al Nottingham Forest, sta guardando alla Premier per prendere un’ala capace di fare la differenza lì a sinistra. E Chiesa starebbe bene a Conte. Così come il giocatore tornerebbe volentieri in Italia.