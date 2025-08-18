Dovbyk è stato proposto al Napoli tramite un intermediario (Schira)

L'attaccante non è centrale nei piani di Gasperini e potrebbe lasciare la Roma quest'estate

Il Napoli sta lavorando per trovare in breve tempo un attaccante per sostituire Lukaku considerando l’infortunio che lo terrà fermo per almeno tre mesi. Il giornalista esperto di calciomercato Nicolò Schira, attraverso i social, ha rivelato un retroscena che riguarda il Napoli:

“Artem Dovbyk è stato proposto al Napoli tramite un intermediario. L’attaccante non è centrale nei piani di Gasperini e potrebbe lasciare la Roma quest’estate”.

Repubblica aveva fatto tutti i nomi su cui gli azzurri potrebbero puntare

“È inevitabile, dunque, che il Napoli debba tornare sul mercato per cercare un nuovo centravanti da affiancare a Lorenzo Lucca. Il club azzurro sta lavorando sotto traccia già da venerdì per garantire ad Antonio Conte un attaccante di spessore. L’idea, al momento, è trovare un giocatore in prestito, magari nel giro degli esuberi della Premier League. Piacciono Zirkzee e Hojlund del Manchester United che però è seguito anche al Milan.

Dal Chelsea c’è pure l’ipotesi Nicolas Jackson, nel mirino prima dell’arrivo di Lucca. In Italia sono due le piste prevalenti: l’ucraino Dovbyk in uscita dalla Roma e il montenegrino Krstovic del Lecce. Il Napoli dovrà decidere al più presto. C’è una lacuna da colmare ed è la più importante. Lukaku è stato decisivo per la vittoria dello scudetto del Napoli e sarebbe stato il punto di riferimento del Napoli già sabato a Reggio Emilia contro il Sassuolo. Adesso tocca a Lucca, ma il mercato dei campioni d’Italia regalerà un’altra sorpresa. Stavolta obbligata”.