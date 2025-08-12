Donnarumma, Luis Enrique: «Mia scelta al 100%. È uno dei migliori, ma questa è la vita dei calciatori di alto livello»

Luis Enrique ha parlato a Sky Sport della decisione di escludere Donnarumma dai convocati per la Supercoppa europea e di fatto quindi rompere il rapporto col portiere della Nazional italiana.

Donnarumma, Luis Enrique: «Mia scelta al 100%, siamo pagati per prendere decisioni difficili»

Il sito di Gianluca Di Marzio riporta le parole del tecnico del Psg:

Alla vigilia della finale di Supercoppa Europea tra Psg e Tottenham, Luis Enrique è intervenuto così a Sky Sport: “Difficile prepararsi a una partita del genere, perché abbiamo dato priorità al riposo. I giocatori sono arrivati molto bene dopo le vacanze, bisogna pensare adesso a gareggiare per un titolo“.

Poi, su Donnarumma l’allenatore spagnolo ha aggiunto: “Donnarumma è uno dei migliori portieri al mondo, nessun dubbio, e ancora migliore come persona. Questa però è la vita dei calciatori di alto livello, io sono responsabile al 100% di questa decisione difficile. Se fosse facile lo farebbe chiunque, queste decisioni hanno a che vedere il profilo del portiere che la mia squadra necessita“.

Ha proseguito: “È evidente che tutti siamo responsabili per poter raggiungere ciò che abbiamo fatto nella scorsa stagione. I giocatori hanno dovuto fare diversi sacrifici, lo scorso anno nessuno credeva in noi, mentre quest’anno rappresenta una sfida molto grande per dimostrare che possiamo ancora vincere“.

Leggi anche: Donnarumma: «Purtroppo qualcuno ha deciso che non potrò più stare nel Psg»

Queste invece le parole del tecnico spagnolo sullo stesso argomento rilasciate in conferenza stampa.

«La decisione da prendere non è stata facile. Posso solo elogiare Donnarumma, è uno dei migliori portieri al mondo. E come uomo è ancora meglio ma volevamo un profilo diverso. Da qui la nostra scelta che è definitiva. Se è stata una decisione mia? Ho già risposto a questa domanda. Sì lo ribadisco, una decisione mia e del club che mi supporta. Per i rigori non ci siamo preparati, non c’è stato tempo. So che Donnarumma in questo aspetto è eccezionale, ha contribuito alle vittorie finali ma sono già stato chiaro prima sull’argomento».