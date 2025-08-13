Donnarumma, Enzo Raiola: «Sto valutando di denunciare il Psg, mancanza di rispetto da parte del club»

L’agente di Gigio Donnarumma, Enzo Raiola, ha parlato a Sky Sport dopo l’annuncio d’addio del portiere dal Psg; il club lo ha messo fuori rosa per prendere Chevalier, ex Lille.

Raiola sulla situazione Donnarumma: «Sto valutando di denunciare il Psg, mancanza di rispetto da parte del club»

Raiola ha chiarito la situazione legata a Donnarumma:

«Il ragazzo è molto dispiaciuto per quello che è successo. Gli ultimi 10 giorni rischiano di cancellare 4 anni qui. Esterrefatto da questa mancanza di rispetto, è crollato un castello. Prolungamento di contratto? Il Psg aveva formulato delle richieste diverse. Alla fine avevamo accettato un’offerta al ribasso rispetto allo stipendio attuale perché Gigio voleva rimanere, poi hanno cambiato le carte in tavola, a quel punto abbiamo interrotto le trattative per risentirci dopo la finale di Champions League. Ci siamo risentiti prima del Mondiale per Club e mi hanno confermato la volontà di proseguire. Quello che poi è successo negli ultimi dieci giorni non ce lo aspettavamo».

L’agente sta valutando di ricorrere per azioni legali:

«Capisco l’esigenza di comprare un nuovo portiere, ma fare addirittura fuori Gigio dopo tutto quello che ha fatto per il club è una grandissima mancanza di rispetto che valuterò con i miei legali. Al di là che l’ha presa l’allenatore, anche lui lavora per il club e con i miei legali vogliamo capire meglio la loro presa di posizione.»

Sulle dichiarazioni di Luis Enrique in merito:

«Fino a un mese fa parlavamo di rinnovare, strano che in un mese l’allenatore abbia cambiato idea su Gigio come giocatore. Questa è la cosa che più mi rattrista e mi fa pensare che alla fine sia stato meglio non rinnovare».