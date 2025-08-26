Buffon: «Meglio per la Nazionale se i calciatori italiani giocano all’estero nei club più forti. Oggi la Serie A è di passaggio»

Sta per ricominciare il percorso di qualificazione della Nazionale verso il Mondiale. Come sta andando l’ambientamento di Gennaro Gattuso come nuovo ct?

«Era emozionato e meno male perché l’aspetto emotivo quando si arriva in un ruolo simile ci sia. Adesso, però, ha preso sicurezza e consapevolezza di cosa serve per fare il suo lavoro e farlo al meglio. Per questo stiamo portando avanti questo ‘pellegrinaggio’ in tutti i ritiri di Serie A. Ci manca ancora qualche squadra ma è un buon viatico per creare legami con club e dirigenti. Elementi utili per venirsi incontro durante la stagione».

C’è fiducia?

«C’è e non deve mai mancare per fare il nostro lavoro. Quello che non deve mai mancare è la fiducia nella squadra che abbiamo, fatta da ottimi calciatori. Questa è la base di partenza più importante: adesso sta a tutti noi cercare di fornire prestazioni degne del nostro nome».

Sul piano personale il capitano azzurro, Gianluigi Donnarumma, sta vivendo un momento particolare. Vi siete sentiti?

«Aspetto di vedere Gigio e parlarci dal vivo. So che il ct lo ha già sentito varie volte e hanno di quello che può essere il suo futuro in relazione alle sue scelte. A parte questo momento Donnarumma rappresenta e rappresenterà sempre un punto di forza per la Nazionale».

Per il percorso che sta nascendo ci sono anche giovani in rampa di lancio. Uno su tutti Francesco Pio Esposito dell’Inter.

«Queste sono valutazioni che spettano al mister. Il fatto che un giocatore come lui sia convocabile per le prestazioni e la crescita esponenziale che sta avendo è una cosa che c’inorgoglisce. Senza dimenticarci che in attacco abbiamo già elementi come Kean, Retegui e Scamacca che si è ripreso dall’infortunio. Elementi di grandissimo valore. Ben vengano le nuove leve, ma è importante sapere che abbiamo già delle certezze».

Sono tanti i giocatori italiani che stanno andando a giocare all’estero: per voi è pù un problema o un valore aggiunto?

«Credo sia un plus perché se hai 6-7 giocatori che militano nelle migliori squadre del mondo significa che la tua Nazionale sarà di livello sempre più alto. Il calcio di oggi è cambiato e di conseguenza devono cambiare anche le valutazioni. La Serie A non è più il riferimento che era in passato, ma siamo diventati una realtà di passaggio verso altri tornei che oggi sono il punto d’arrivo. Questo ti permette di osare anche di più».

La prima giornata di Serie A è andata in archivio. Quali idee si è fatto Buffon sul nuovo torneo?

«Sono cose che interessano i tifosi che gli addetti ai lavori. I favoriti contano poco o nulla. Ai nastri di partenza ci sono sempre 2-3 squadre che sembrano più forti, poi però c’è la realtà dei fatti che si scopre ogni domenica. Con mille fattori che possono cambiare gli equilibri».

Ieri è arrivata la notizia di un problema fisico occorso a Sandro Tonali con il Newcastle. Ci sono aggiornamenti?

«So che il mister lo avrebbe sentito stamani e poi in base al responso medico capiremo se sarà convocabile o meno».