La soluzione su Vasseur va trovata subito, la Ferrari vive nel mistero (Corsera)

A Silverstone la pioggia ha chiarito ciò che ancora poteva sembrare incerto: la McLaren è oggi la macchina da battere: è il simbolo virtuoso di una F1 che premia la stabilità e la visione, il lavoro sull’organico interno (come la promozione a team principal di Andrea Stella) e lo scouting efficace dei piloti. Tutti elementi che, almeno a parole, anche la Ferrari ha più volte indicato come fondamentali, ma che nei fatti fatica ancora a realizzare. Ecco perché, sullo sfondo del disastroso weekend delle Rosse, il nodo Vasseur si fa ogni giorno più delicato. A metà della sua seconda stagione, i risultati restano inferiori alle aspettative. Lo racconta il Corriere della Sera nella sua edizione odierna.

Vasseur, soluzione da trovare subito. La Ferrari è un mistero (Corsera)

” A Vasseur, arrivato a inizio del 2023, sono stati dati un mandato di lungo termine, considerata la sua esperienza ventennale nelle corse, e una notevole autonomia nelle scelte. A distanza di tre anni, di fronte a un bilancio in chiaroscuro, c’è ancora incertezza sul rinnovo del contratto in scadenza, il tutto alla vigilia della grande svolta regolamentare del prossimo campionato. «Abbiamo tempo e ne stiamo discutendo» sono state le parole pronunciate dall’amministratore delegato della Ferrari […]

Ma sul team principal è stato più evasivo. […] Vasseur ha fatto muro sulle richieste di chiarire lo stato delle sue negoziazioni con l’azienda («Niente da aggiungere»), la sensazione è che possa essere una fase di riflessione anche per lui. Gode di una buona fama all’interno del paddock, e non tarderebbe a trovare un altro incarico. Cambiare guida della Scuderia, o modificarne la struttura con una serie di responsabilità condivise fra varie figure (è una delle ipotesi che circola) comporterebbe comunque rischi e incognite: la mano di Vasseur sull’organizzazione infatti è stata profonda.

È stato lui a ingaggiare Loic Serra dalla Mercedes e a metterlo nel ruolo di direttore tecnico che non aveva mai ricoperto. Ha incassato la difesa di Hamilton («Fred è uno dei motivi per cui sono alla Ferrari»). A Silverstone hanno fatto rumore certe dichiarazioni di Vasseur a sottolineare gli errori dei piloti in qualifica, a spiegare i progressi in un Gp dove Hamilton ha concluso lontanissimo dalle McLaren e Leclerc 14°. È il suo stile, lo è sempre stato. Qualunque sia la decisione va presa in fretta”.