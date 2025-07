Hamilton non basta a salvare le scelte psichedeliche della Ferrari (Libero)

Mentre Lando Norris festeggia la sua seconda vittoria in carriera, proprio nella gara di casa, la Ferrari affonda sotto un nubifragio tecnico e tattico che rende questa scorsa domenica tra le più umilianti della stagione. Il gp di Gran Bretagna 2025 si chiude con un podio clamoroso: oltre a Norris, salgono sul podio George Russell (Mercedes) e Nico Hülkenberg — sì, proprio lui — con la Stoke motorizzata Ferrari e diretta da Mattia Binotto. Leclerc chiude 13° dopo una scelta da incubo: gomme slick in partenza, mentre sul circuito si stava abbattendo un’alluvione. Hamilton, alla sua ultima Silverstone da pilota Ferrari, affonda nelle retrovie con una Sf-25 definita via radio “inguidabile”. Ne parla ampiamente Libero sulle proprie colonne odierne.

Hamilton non ha salvato la Ferrari, scelte strategiche psichedeliche (Libero)

Scrive così il quotidiano:

“Un’altra domenica nera, anzi nerissima per Rosse. L’ennesima delle Ferrari sotto un nubifragio che ha scaricato tuoni e fulmini su Silverstone e sulle Sf-25 di Leclerc ed Hamilton, andate incontro a un gran premio davvero mortificante. Sir Lewis, che su questa pista ha vinto nove volte ma quando aveva sotto il sedere monoposto costruite per vincere, prima la McLaren e poi la formidabile Mercedes di sei dei suoi sette mondiali, non è riuscito a salire sul podio che è finito alla Stoke (!) guidata dal tignoso Nico Hulkenberg e diretta da un certo Mattia Binotto. […]

Roba da non crederci. Eppure Fred Vasseur, il team manager in scadenza, aveva sentenziato poco prima delle qualifiche: «Possiamo puntare a qualcosa di grosso». Si è visto: in qualifica le due Ferrari erano scivolate in terza fila e Vasseur, in modo poco elegante alla vigilia del gran premio, aveva sparato a zero su Leclerc e Hamilton: «La macchina c’era, hanno sbagliato i piloti». Poi la gara: per una scelta strategica che definiremmo psichedelica, Leclerc ha montato gomme slick prima della partenza quando stava arrivando uno tsunami, ed è finito 13esimo. […]

Hamilton, invece, sotto la pioggia, ha perso subito posizioni urlacchiando in un team radio: «La mia Sf-25 è inguidabile! Nelle curve balla, si muove tutta. Non riesce a stare in strada». […] Nel dopo-gara Leclerc era a pezzi: «Colpa mia. Ho provato a partire con le gomme slick perché un tratto della pista sembrava asciutto ma non è stata la scelta giusta. Quello che mi preoccupa è che non ho mai avuto ritmo sul passo gara». Due minuti dopo Fred Vasseur lo ha clamorosamente contraddetto: «Abbiamo avuto un buon ritmo sul passo gara. E sono contento perché siamo riusciti a recuperare punti sulla Mercedes nel mondiale costruttori».”