Simeone si fa male a Dimaro: lo stop potrebbe frenare i piani di mercato del Napoli (Tmw)

Oggi il Napoli scenderà in campo contro il Catanzaro per la seconda amichevole del ritiro di Dimaro-Folgarida, ma l’attenzione è tutta sull’infortunio di Giovanni Simeone. Durante la seduta mattutina sul campo di Carciato, l’attaccante argentino ha riportato un problema fisico che lo ha costretto ad abbandonare l’allenamento tra le braccia dello staff, facendo subito scattare l’allarme in casa azzurra.

“Brutte notizie per il Napoli dal ritiro di Dimaro-Folgarida. Durante la seduta mattutina sul campo di Carciato, Giovanni Simeone ha riportato un problema fisico che ha costretto lo staff medico azzurro a intervenire immediatamente. L’attaccante argentino è stato accompagnato fuori dal terreno di gioco a braccia, segno evidente che si tratta di un infortunio non proprio leggero.

Al momento non sono ancora disponibili aggiornamenti ufficiali da parte del Napoli, ma è chiaro che il Cholito non prenderà parte all’amichevole in programma alle ore 18 contro il Catanzaro, ultimo test di questo ritiro in Trentino-Alto Adige. Simeone va così ad aggiungersi alla lista degli indisponibili per mister Antonio Conte, che consta già di McTominay, Gilmour, Buongiorno, Lukaku e Politano.

L’episodio è avvenuto durante la fase di attivazione tecnica, fase iniziale dell’allenamento, e ha subito destato preoccupazione tra i presenti. La speranza, in casa Napoli, è che si tratti di un problema di lieve entità, ma solo gli accertamenti delle prossime ore potranno fornire un quadro più chiaro. Simeone, lo ricordiamo, è un uomo-mercato, a maggior ragione dopo l’arrivo di Lorenzo Lucca“.