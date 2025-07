Se Ndoye vale 45 milioni, per Lookman ce ne vorrebbero almeno 90 (e invece l’Inter rischia di prenderlo a 45)

I misteri del calciomercato. Lookman va in doppia cifra da tre stagioni, tripletta in finale di Europa League. Anche se gli ex Atalanta lontano da Bergamo si imbrocchiscono

Se Ndoye vale 45 milioni, per Lookman ce ne vogliono almeno 90 (e invece l’Inter rischia di prenderlo a 45).

Le vie del calciomercato sono infinite. Siamo evidentemente profani del calcio, altrimenti ci saremmo già spiegati come sia possibile che Ndoye e Lookman abbiano lo stesso prezzo. Lo svizzero del Bologna, rincorso dal Napoli come se si trattasse della reincarnazione di George Best, è stato acquistato dal Nottingham Forest per 45 milioni più il 20% sulla rivendita in favore del Bologna. Quindi è acclarato che noi non capiamo nulla di calcio. Perché non ne avremmo spesi 25 per un giocatore che in fondo ha disputato una buona stagione nel Bologna con otto gol in Serie A e nove in stagione .

E non riusciamo a spiegarci come sia possibile che Ndoye abbia lo stesso prezzo di Lookman che è stato pallone d’oro africano, che ha segnato una tripletta nella finale di Europa League contro il Bayer Leverkusen (non un gol nella finale di Coppa Italia). Lookman, ventisette anni, lo scorso anno ha realizzato venti gol in stagione. La stagione precedente diciassette e quella ancora prima quindici.

A noi profani sembrano grandezze non commensurabili. Per gli operatori di calciomercato no. Evidentemente sbagliamo noi. Vedremo cosa accadrà. Ci pare che l’Inter con 45 milioni possa mettere a segno un discreto colpo anche se c’è l’incognita legata a tutti i calciatori dell’Atalanta che una volta lasciata Bergamo smarriscono le loro doti e di solito si trasformano in brocchi. L’elenco è lunghissimo. Vedremo se accadrà lo stesso in caso di trasferimento all’Inter.