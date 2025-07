Panchina Italia U21, avanza la candidatura di Silvio Baldini. Gravina: «Ci stiamo parlando»

A Rai Sport: ««Le capacità di Baldini non si discutono. E' noto per la sua spiccata toscanità, che lo porta a essere molto diretto. E' forse il momento di esprimere in maniera veloce ed efficace alcuni concetti»

Prende sempre più quota l’ipotesi di vedere Silvio Baldini alla guida della Nazionale italiana Under 21. La notizia aveva cominciato a circolare nella giornata di ieri. Oggi l’ha confermata il presidente Federale, Gabriele Gravina, ai microfoni di Rai Sport.

Panchina Italia U21, Gravina: «Stiamo parlando con Baldini»

«Abbiamo diverse pedine da mettere al loro posto. Silvio Baldini è una di queste pedine, ci stiamo parlando e stiamo facendo delle valutazioni nell’auspicio che entro il fine settimana definiremo tutti i quadri tecnici», ha affermato il numero uno della Figc. «Le capacità di Baldini come tecnico non si discutono. E’ noto per la sua spiccata toscanità, che lo porta a essere molto diretto. E’ forse il momento di esprimere in maniera veloce ed efficace alcuni concetti», ha aggiunto.

Lo ricordiamo, Baldini è reduce dalle inaspettate dimissioni al Pescara dopo la promozione in Serie B. Potrebbe subentrare a Carmine Nunziata.

Multiproprietà, Gravina contestato a Bari: “La tua gestione… la morte del pallone!”

Nella giornata odierna il presidente della Federcalcio Gabriele Gravina è stato ospite dell’università Lum di Casamassima, nella città metropolitana di Bari. Una presenza che non è passata inosservata con la tifoseria organizzata del club biancorosso – gemellata fra l’altro con la quella della Salernitana che da un mese contesta l’operato di Figc e Lega B in merito ai play out – che ha fatto sentire la sua voce e contestato la presenza del numero uno del calcio italiano esponendo alcuni striscioni all’esterno dell’università che recitavano: “No alla multiproprietà! Gravina dimettiti!” e “La tua gestione… la morte del pallone!“.