Osimhen, stanotte la nuova offerta dell’Al Hilal: 75 milioni in due rate da 37,5 milioni (Moretto)

L’Al Hilal non molla Victor Osimhen e, anche questa notte, il club arabo ha provato a fare una nuova offerta al Napoli per ingaggiarlo. Tuttavia, l’attaccante nigeriano ha dato priorità al Galatasaray, club in cui ha giocato la scorsa stagione in prestito.

Stanotte è arrivata la nuova offerta dell’Al Hilal per Osimhen

Come riportato dal giornalista Matteo Moretto su X:

Nella notte l’Al-Hilal ha presentato un’offerta ufficiale al Napoli per Victor Osimhen: 75 milioni garantiti e pagamento in 2 rate da 37,5 milioni. Manca il via libera dell’attaccante all’Arabia. Nella serata di ieri il Galatasaray è arrivato a 40 milioni subito + 17,5 milioni nel maggio 2026 e 17,5 milioni nel maggio 2027 ma non c’ancora l’ok finale di Aurelio De Laurentiis.

Il traguardo s’è avvicinato: dopo un match degno di un Mondiale di pugilato, questo sabato italiano potrebbe all’improvviso trasformarsi in una giornata decisiva per il mercato internazionale. Il trasferimento di Osimhen ha inevitabilmente condizionato le strategie del Napoli sin dall’estate 2024, ma se l’ultima offerta presentata ieri sera dal Galatasaray convincerà De Laurentiis sotto il profilo tecnico-bancario, allora sarà la fine di un’era. E l’inizio di un nuovo potere operativo.