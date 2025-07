Forse ci siamo: Osimhen può andare al Galatasaray per 75 milioni, ma pagabili in due tranche (CorSport)

Si intravede uno spiraglio in fondo al tunnel. La trattativa tra Napoli e Galatasaray per Victor Osimhen sembra essere alle fasi conclusive. Ieri l’ultima offerta del club turco e ora la decisione spetta al patron azzurro Aurelio De Laurentiis.

Il Galatasaray ha proposto per Osimhen 75 milioni pagabili in due tranche

Scrive Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport:

Victor Osimhen crede sul serio nella possibilità di coronare il sogno di tornare al Galatasaray: ieri sera il club turco ha formulato un’offerta ritenuta più convincente. Per la precisione: 75 milioni di euro pagabili in due tranche, 40 immediatamente e 35 garantiti in un’unica soluzione successiva nel 2026 (al massimo in due rate da 17,5 milioni). Eccolo, il punto cruciale: il Napoli, oltre a chiarire a più riprese che non sarebbero stati concessi sconti e neanche accettate dilazioni del pagamento in quattro o cinque anni, ha sempre preteso lettere di credito a copertura. In serata è partita l’ennesima pec: se Adl riterrà soddisfacenti le garanzie e le modalità di pagamento, l’operazione potrebbe concludersi già oggi.

Il traguardo s’è avvicinato: dopo un match degno di un Mondiale di pugilato, questo sabato italiano potrebbe all’improvviso trasformarsi in una giornata decisiva per il mercato internazionale. Il trasferimento di Osimhen ha inevitabilmente condizionato le strategie del Napoli sin dall’estate 2024, ma se l’ultima offerta presentata ieri sera dal Galatasaray convincerà De Laurentiis sotto il profilo tecnico-bancario, allora sarà la fine di un’era. E l’inizio di un nuovo potere operativo.

Scriveva Marco Azzi sull’edizione napoletana di Repubblica ieri, 11 luglio:

Il Galatasaray deve passare ai fatti, ma il tempo passa e per adesso il bomber nigeriano continua a essere un giocatore del Napoli, quando manca meno di una settimana al raduno pre-campionato degli azzurri, previsto mercoledì prossimo a Castel Volturno. Si fa dunque concreto il rischio che la telenovela prenda la stessa piega di un anno fa, quando Osimhen partecipò da separato in casa al ritiro di Dimaro e in buona parte anche a quello di Castel di Sangro, limitandosi a saltare le amichevoli. Per questo, trovare una soluzione converrebbe a tutti. Ma il Napoli non ha alcuna intenzione di svenderlo, a maggior ragione dopo che dall’Arabia hanno appena messo sul tavolo 70 milioni per acquistare un bomber meno forte come Retegui.