Osimhen, De Laurentiis rifiuta il pagamento del Galatasaray fino al 2027: l’Al Hilal resta vigile (CorSport)

Non si sblocca la trattativa per portare Victor Osimhen al Galatasaray; l’attaccante nigeriano ha messo il club turco in cima ai suoi desideri. Ma De Laurentiis non è convinto sulle condizioni di pagamento della famosa clausola da 75 milioni, ormai scaduta.

Il Napoli ha rifiutato le condizioni proposte dal Galatasaray per Osimhen

Scrive Fabio Tarantino sul Corriere dello Sport:

Ieri i due club sono rimasti in contatto. Parlano da giorni, tra incontri e call infinite. Tutti vogliono arrivare alla definizione dell’operazione. Servono le famose garanzie bancarie e si aspetta l’ok definitivo di De Laurentiis legato anche ai termini di pagamento. Si gira attorno alla solita cifra di 75 milioni ma la differenza la farà la struttura dell’investimento, oltre alle garanzie attese. De Laurentiis, in questi giorni, ha preteso la clausola e ha blindato la valutazione anche ora che la stessa è scaduta. Inizialmente, aveva richiesto il pagamento dilazionato in due rate da 37,5 milioni: una da incassare entro fine luglio, la seconda entro maggio 2026 con due lettere di credito a copertura. Il Galatasaray ha così risposto: 40 subito, 17,5 entro maggio 2026, altri 17,5 entro maggio 2027. Il Napoli non ha ancora aperto a questa soluzione. Intanto, nonostante il no categorico di Osi, l’Al-Hilal resta sullo sfondo e non si arrende. Aveva già offerto 40 milioni al giocatore e avrebbe coperto senza problemi i 75 milioni della vecchia clausola a condizioni gradite da Adl.

L’Equipe scrive a riguardo:

Con Ousmane Dembele, Bradley Barcola, Khvitcha Kvaratskhelia e Désiré Doué, Luis Enrique ha quattro giocatori di altissimo livello in attacco. Fedele alla sua metodologia, Campos rimane vigile sul mercato per un numero 9: mantiene i contatti, ad esempio, con l’entourage di Victor Osimhen, vicino al Galatasaray.