L’Inter vuole Lookman e Lookman vuole l’Inter. La priorità del Napoli è Ndoye (Cds)

Ademola Lookman sembrerebbe destinato a lasciare l’Atalanta durante la finestra estiva di calciomercato. Ha sicuramente tanti estimatori, ma in pochi possono permettersi di pagare l’elevato prezzo del suo cartellino. Ci ha pensato il Napoli, dopo l’addio di Kvara, ma non con grande convinzione evidentemente, dato che poi ha deciso di virare su Dan Ndoye. Adesso, ci sta pensando l’Inter che vorrebbe lanciare il nuovo corso targato Chivu con un colpo di grande spessore. A riferire quest’ultima notizia è il direttore del Corriere dello Sport Ivan Zazzaroni.

Le ultime su Lookman

“Lookman ha deciso: la sua priorità è l’Inter. E la cosa è reciproca: Chivu lo ha messo in cima alla lista delle preferenze per rinforzare il suo attacco. Il calciatore dell’Atalanta è il profilo perfetto per impreziosire il reparto offensivo formato da Lautaro, Thuram, Bonny e Pio Esposito, e consentirebbe nuove soluzioni tattiche: passare all’occorrenza al 3-4-2-1 o al 4-3-3”, si legge nell’articolo a cura del noto giornalista.

Zazzaroni, tuttavia, ci tiene anche a sottolineare che tra i nerazzurri e l’Atalanta c’è una bella distanza sulla parte economica: “Tra la richiesta dei bergamaschi e l’offerta (massima?) dell’Inter però ballano 10 milioni e il classe 1997 è sotto contratto fino a giugno 2027 con l’Atalanta. L’area tecnica interista è decisa: ha fiutato l’opportunità e il desiderio del giocatore, adesso decisamente chiaro, insieme alla voglia di fare cassa della società per finanziare le nuove operazioni di mercato, che consentirebbero a Juric di rinforzare la rosa”.

“Il nigeriano, già sondato dall’Atletico Madrid, era stato nei pensieri del Napoli che tuttavia vuole concentrarsi su Ndoye. La volontà di Ademola ora è chiara: trasferisi a Milano e sostituire Taremi, vicino alla cessione visto che non rientra più nei piani del club. Trattenerlo a Bergamo sarebbe un rischio tra la voglia del cambio maglia e un rinnovo da programmare già nei prossimi mesi”, conclude.

Non solo arrivi e partenze, il Napoli guarda al futuro anche in materia di rinnovi. È notizia delle ultime ore, infatti, che il club azzurro e Matteo Politano stanno per stipulare un prolungamento dell’attuale contratto fino al 2028. A riferirlo è il giornalista Nicolò Schira tramite un post su “X”.

Politano-Napoli, rinnovo in vista: il post di Nicolò Schira

Ecco quanto scritto dall’esperto di mercato: “Matteo Politano è ad un passo dal prolungare il suo contratto con il Napoli fino al 2028”.

Per il classe ’93 romano sarebbe un premio meritato per la serietà e l’impegno profuso la scorsa stagione, adattandosi al ruolo di esterno a tutta fascia con grande spirito di sacrificio.