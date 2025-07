Osimhen-Galatasaray, Adl vuole una percentuale sulla futura rivendita. Fatta per Lang e Beukema (Moretto)

L'esperto scrive: "Continua il braccio di ferro tra Napoli e Galatasaray. I due club sono in perenne contatto per far quadrare i dettagli dell’operazione". Per Lang e Beukema parla di visite domani e mercoledì

Il caso Osimhen e gli arrivi di Noa Lang e Sam Beukema. L’esperto di mercato Matteo Moretto riporta gli ultimi aggiornamenti sulle trattive. Nel primo caso riferendo di un braccio di ferro tra Napoli e Galatasaray, con De Laurentiis che vorrebbe una percentuale sulla futura rivendita del nigeriano. Nel secondo, invece, parla di affari prossimi alla conclusione con visite mediche già programmate tra domani (Lang) e mercoledì (Beukema).

Napoli, chi viene e chi va: le ultime su Lang, Beukema ed Osimhen

Il giornalista scrive su X:

“Napoli, Noa Lang sosterrà le visite mediche e firmerà il contratto domani. Per Sam Beukema é previsto lo stesso iter mercoledì”.

“Aggiornamento Victor Osimhen. Continua il braccio di ferro tra Napoli e Galatasaray per l’attaccante nigeriano. Aurelio De Laurentiis esige l’intero pagamento della doppia rata da 35m€ entro il 2026 e chiede anche una % sulla futura vendita. I due club sono in perenne contatto per far quadrare i dettagli dell’operazione”.

Juanlu Sanchez, oggi il Napoli incontra l’entourage del calciatore. Ma il problema è il Siviglia

Il Napoli è al lavoro per chiudere l’operazione col Siviglia per Juanlu Sanchez. Stando a Tuttomercatoweb.com, i dirigenti azzurri incontreranno in queste ore gli agenti del calciatore e poi proveranno a limare la (piccola) distanza tra domanda ed offerta con il club andaluso.

Juanlu, le ultime sulla trattativa tra Napoli e Siviglia

Di seguito quanto scrive il noto portale riguardo la vicenda:

“Il Napoli prova a stringere per assicurarsi Juanlu Sanchez del Siviglia. Secondo quanto raccolto dalla redazione di Tmw è infatti previsto un incontro in queste ore tra il il club azzurro e gli agenti del calciatore di proprietà della società andalusa, nel quale si proverà ad arrivare alla definitiva fumata bianca. L’intesa con il giocatore è totale ma il summit servirà per fare il punto su come trovare l’accordo con gli iberici. Il calciatore dell’Under 21 spagnola aspetterebbe solo la chiamata ma per il momento ballano due milioni di euro con gli andalusi proprietari del cartellino. Una distanza minima che la società partenopea spera di colmare il più presto possibile in modo da dare a mister Conte un elemento in più con cui impostare la prossima stagione a partire già dal ritiro. L’affondo per Juanlu Sanchez è pronto, adesso si tratta solo di limare gli ultimi dettagli e in questo senso deve essere comunque registrata una diminuzione della distanza tra domanda e offerta”.