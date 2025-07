Mercato in uscita, c’è anche il Bologna su Michael Folorunsho (Tmw)

Michael Folorunsho è uno di quei giocatori che sicuro lasceranno il Napoli in questa sessione estiva di calciomercato. Il centrocampista romano – 27 anni compiuti a febbraio e ultimi sei mesi trascorsi in prestito alla Fiorentina – non convince Antonio Conte e rappresenta un’ottima occasione per portare nelle casse azzurre denaro da reinvestire. Secondo Tuttomercatoweb.com, ci sarebbero diversi club sulle sue tracce tra cui anche il Bologna, che proprio nelle ultime ore avrebbe effettuato un sondaggio. Sempre stando al noto portale, De Laurentiis avrebbe fissato ad 8 milioni il prezzo del cartellino.

Le ultime sul futuro di Folorunsho

“Il Napoli vuole 8 milioni per il cartellino di Michael Folorunsho. (…) Nelle ultime settimane è stato seguito con insistenza dal Cagliari, ma le richieste degli azzurri hanno rallentato una trattativa che, comunque, potrebbe anche subire una fiammata. C’è distanza fra le parti perché la cifra chiesta non è poi così bassa e non c’è apertura a un prestito con diritto di riscatto dal club azzurro. Nelle ultime ore, però, c’è stato un sondaggio del Bologna per Folorunsho, che potrebbe inserirsi nella corsa. La richiesta è sempre la stessa e non è detto che non possa bastare un prestito con obbligo di riscatto (condizionato). Alla finestra c’è anche il Torino, con il tecnico Baroni che potrebbe volerlo nuovamente alle dipendenze dopo la buona stagione con il Verona di un anno fa”, si legge.

A risultare determinante potrebbe essere la volontà del calciatore, stuzzicato dall’idea di partecipare alle competizioni europee. “Bologna sarebbe una meta molto apprezzata da Folorunsho che potrebbe giocare l’Europa League”, conclude l’articolo.