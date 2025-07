Ndoye vuole il Nottingham Forest nonostante il pressing del Napoli: gli inglesi hanno offerto 40 milioni (Moretto)

Dan Ndoye sembra essere più vicino al Nottingham Forest che al Napoli. Per l’esterno svizzero, il club inglese si sta avvicinando a un accordo con il Bologna.

Ndoye è più vicino al Nottingham Forest che al Napoli

Scrive l’esperto di mercato Matteo Moretto su X:

Il Nottingham Forest rilancia a circa 40 milioni per Dan Ndoye e si avvicina ad un accordo con il Bologna per un trasferimento a titolo definitivo. Il calciatore svizzero vuole la Premier League nonostante il pressing del Napoli. Dan Ndoye ha già raggiunto un’intesa verbale con il Nottingham Forest.

Il Nottingham Forest rilancia a circa 40m€ per Dan Ndoye e si avvicina ad un accordo con il Bologna per un trasferimento a titolo definitivo. Il calciatore svizzero vuole la Premier League nonostante il pressing del Napoli. Dan Ndoye ha già raggiunto un’intesa verbale con il… — Matteo Moretto (@MatteMoretto) July 28, 2025

Repubblica Bologna il 25 luglio sulle trattative che ruotano attorno al calciatore:

Far indossare a Dan Ndoye le nuove casacche rossoblù diventa la missione principale del mercato di un Bologna che ha deciso di provare a resistere a oltranza per trattenere l’esterno svizzero. Missione non impossibile, ma certo non facile. Dopo essersi messo alla finestra per qualche giorno, il Napoli è tornato all’assalto. Prima con formule creative tra prestiti onerosi, obblighi di riscatto e bonus: risposta chiara, no a quelle cifre, no a quelle modalità. Allora il Napoli va al rilancio a 40 milioni. Non bastano ancora, non sono i 50 su cui cerca di tenere il punto il Bologna ma s’avvicinano a una quota a cui l’affare si potrebbe fare.