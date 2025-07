Ndoye, da Bologna definiscono creative le formule del Napoli: “però si sta avvicinando ai 50 milioni”

Ndoye, da Bologna chiamano formule creative quelle del Napoli: “però si sta avvicinando ai 50 milioni”.

La vicenda Ndoye è una delle più interessanti della storia dell’ultimo decennio di calciomercato. A leggere e ad ascoltare qua e là, pare che club di mezza Europa si stiano accapigliando per l’esterno d’attacco svizzero. Il Bologna ha fissato il prezzo: 50 milioni di euro. Ciumbia, direbbero gli esperti. E va riconosciuto che il club di Saputo sta tenendo il punto. Per loro, Ndoye è un calciatore ai confini della frontiera del fuoriclasse. Evidentemente anche per il Napoli, quindi qualcosa di vero ci sarà.

Repubblica Bologna fa il punto sulle trattative che ruotano attorno al calciatore:

Far indossare a Dan Ndoye le nuove casacche rossoblù diventa la missione principale del mercato di un Bologna che ha deciso di provare a resistere a oltranza per trattenere l’esterno svizzero. Missione non impossibile, ma certo non facile. Dopo essersi messo alla finestra per qualche giorno, il Napoli è tornato all’assalto. Prima con formule creative tra prestiti onerosi, obblighi di riscatto e bonus: risposta chiara, no a quelle cifre, no a quelle modalità. Allora il Napoli va al rilancio a 40 milioni. Non bastano ancora, non sono i 50 su cui cerca di tenere il punto il Bologna ma s’avvicinano a una quota a cui l’affare si potrebbe fare.

Ndoye per ora non ha fatto pressioni per andarsene

Sullo sfondo il Nottingham Forest da cui a ore ci si attende una seconda proposta dopo il rifiuto alla prima da 35 milioni. Il Bologna dal canto suo lavora a prolungamento e adeguamento contrattuale a 2 milioni, che è il tetto salariale deciso per ragioni di bilancio e equilibri di spogliatoio, ma la proposta al giocatore di Napoli e Nottingham è quasi doppia. Senza scordare big inglesi che iniziano a guardare a lui, United e Chelsea. C’è di positivo che Ndoye non ha fatto per ora pressioni per andarsene. Una partita importante per i rossoblù, che tengono aperti tanti tavoli se ci sarà da trovare un titolare. Se il Besiktas dovesse far fuori lo Shakhtar dall’Europa League (si saprà il 3 agosto) Kevin potrebbe diventare più economicamente accessibile; poi ci sono l’altrobrasiliano Wesley Gassova, l’argentino Zeballos e Tzolis del Bruges, recentemente visionato da Sartori. A parte invece la possibilità Okafor. Dopo il Napoli è rientrato al Milan, che sarebbe disposto a darlo in prestito con diritto di riscatto. Si tratterebbe di un’ulteriore aggiunta numerica per soddisfare le richieste di Italiano per una rosa ampia.