Il Napoli vuole Ndoye alle stesse cifre con cui ha preso Lucca (Gazzetta)

La priorità del Napoli per la fascia sinistra resta Dan Ndoye del Bologna, da affiancare a Noa Lang. Gli azzurri si sono avvicinati alle richieste del club rossoblù per anticipare il Nottingham Forest; ora è il Bologna che deve decidere se accettare o meno. Lo svizzero ha già un accordo col club campione d’Italia.

Il Napoli vuole Ndoye alle stesse cifre con cui ha preso Lucca

Vincenzo D’Angelo scrive sulla Gazzetta dello Sport:

Arrendersi mai. È un po’ il motto della carriera di Antonio Conte, la strada maestra sulla quale il tecnico vuole far camminare il Napoli. C’è un nuovo Napoli che sta nascendo, più completo, più profondo, con nuove alternative e diverse soluzioni. Ma che è ancora incompleto. La questione centrale è sempre la stessa e tiene banco da gennaio: servono due uomini di livello alto per dimenticare la partenza di Kvara. Lang da solo non basta. E allora si ritorna a puntare sull’obiettivo primario, su quel Dan Ndoye del Bologna che arriva dalla migliore stagione realizzativa della storia, che ha fatto impennare il suo valore sul mercato. Ma il Napoli non vuole arrendersi, vuole provare tutte le strade per mettere le mani sullo svizzero.

Manna e De Laurentiis hanno pianificato una nuova strategia e nelle ultime ore sono andati al rilancio: c’è stata un’offerta ufficiale da circa 40 milioni complessivi, compresi i bonus, presentata al Bologna. Uno sforzo importante, che probabilmente non ha lasciato insensibile il club emiliano che comunque continua a tenere il punto fermo: servono almeno 45 milioni per considerare una cessione di Ndoye. Il Nottingham nei giorni scorsi ha provato a inserirsi, ma con un’offerta immediatamente rispedita al mittente, da 30 milioni. E allora il Napoli si è rifatto vivo. Ndoye è una priorità del Napoli e lo stesso giocatore ha già aperto al trasferimento in azzurro nelle scorse settimane. Ma aspetta che siano i club a trovare l’intesa, senza mettere pressioni. La nuova offerta degli azzurri ha modalità e cifre (bonus esclusi) identiche a quelle che hanno sbloccato l’affare Lucca con l’Udinese. Il Bologna riflette. Le parti restano distanti ma neanche troppo. E non è escluso che si possa trovare un punto in comune a metà strada, magari convincendo il Napoli ad arrivare almeno a 40 milioni base più bonus.