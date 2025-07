Mbappé sarà il nuovo numero 10 del Real Madrid al 99%: tsunami di vendite in arrivo (As)

Kylian Mbappé sarà il nuovo numero dieci del Real Madrid? Tutto va in quella direzione lì. A seguire quanto scritto da As sull’argomento con le ultime di questa curiosa vicenda.

La 10 del Real Madrid sarà di Mbappé

“Mbappé sarà il numero 10 del Real Madrid. La stretta di mano non c’è ancora stata, ma è sicuro al 99%. Perché Kylian è favorevole. Due calciatori erano pronti ad approfittarne nell’ombra: Güler e Bellingham. E c’erano persino voci, all’interno del Bernabéu, che suggerivano la possibilità di offrirlo a Mastantuono. Ma l’idea iniziale ha prevalso. Il numero 10 è stato offerto a Mbappé… e Mbappé lo vuole. Quindi il club si sta già preparando a quello che sta per arrivare: un nuovo tsunami di vendite”.

“Vale la pena ricordare cosa è successo con il numero 9: nel giro di poche ore, il ritardo nella consegna era già di un mese e mezzo. Un colosso come Adidas ha persino ammesso di essere sopraffatto. Ha reagito in modo spettacolare e, con il passare dei giorni, riducendo i carichi di lavoro, ha mitigato i ritardi nelle consegne. Ma poi è arrivato un vero e proprio terremoto commerciale. Se è vero che il recente annuncio della sua firma, l’11 luglio, ha fornito una spinta in più, questa volta ci si aspetta qualcosa di simile. Follia per il numero 10 di Kylian”.

Piano A ed erede di Modric

“Il piano A è stato finalmente eseguito. Era la fine di maggio, quando la macchina è stata attivata (in stand-by durante il Mondiale per Club e a riposo durante le vacanze). Non c’era fretta. Anche per rispetto di Modric, il suo proprietario dal 2017 (lo ha adottato dopo la partenza di James). Prima di lui, l’hanno indossata Özil, Lass, Sneijder, Robinho e Figo. Un numero emblematico che oggi, 23 luglio, è ancora privo di un proprietario ufficiale. Ma non ufficiosamente”.

“Il Real Madrid ha già fatto sapere a Mbappé che, se lo vuole, è suo. È qualcosa che viene interpretato, in primo luogo, come un gesto pubblico di leadership. Kylian è a questo livello all’interno del club. E in secondo luogo, come una mossa di marketing esplosiva: indossa il numero 10 per la Francia, quindi diventerà il suo numero permanente per il resto della sua carriera”.