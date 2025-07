Gongola l’Equipe: Mbappé e il Real umiliati, ma almeno il francese ora può andare in vacanza

Considerate le sue condizioni fisiche quando ha affrontato il Psg mercoledì all’East Rutherford Stadium, non dovrebbe lamentarsi di non aver dovuto giocare la sua sessantaseiesima partita stagionale in tutte le competizioni, con il club e la nazionale. Mbappé ha giocato le sue ultime tre partite negli Stati Uniti debilitato, con quasi sei chili in meno, a causa di una grave intossicazione alimentare . Non aveva quindi le gambe per fare la differenza […] La sua ultima partita, contro il Psg, è sembrata quindi una lunga fatica combinata con l’umiliazione collettiva. L’ex parigino si riprenderà, di sicuro, ma avrebbe senza dubbio preferito offrire una prestazione diversa da quella di un attaccante impotente, senza possibilità di scampo. […]

Una partita di troppo, in una stagione che non è sempre andata bene, pur avendo segnato 44 gol in tutte le competizioni a cui ha partecipato? Mbappé avrebbe senza dubbio preferito giocare contro il Psg un po’ prima, ad esempio in semifinale di Champions League, in una competizione che per lui conta di più. […] Resta il fatto che Xabi Alonso lo ha schierato titolare, e il capocannoniere del Real Madrid in questa stagione ha capito subito che sarebbe stata una lunga serata. Lo è stata. Come la stagione del Real Madrid. Ora è il momento di voltare pagina e guardare avanti alla prossima. Che, spera questa volta, si concluderà nello stesso stadio la prossima estate, quello dove si giocherà la vera finale dei Mondiali”.