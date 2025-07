Mbappé rifiutò di portare la fiamma olimpica a Parigi 2024: voleva essere lui ad accendere il braciere (ma lui smentisce su X)

A circa un anno dai Giochi Olimpici di Parigi 2024, emerge un dettaglio sul mancato coinvolgimento di Kylian Mbappé. Secondo quanto riportato da Le Canard enchaîné e rilanciato da So Foot, l’attaccante del Real Madrid avrebbe declinato l’invito a portare la fiamma olimpica perché non gli sarebbe stato assegnato il ruolo di ultimo tedoforo. L’attaccante del Real Madrid però ha smentito su X rispondendo proprio a un tweet de Le Canard enchaîné:

Avete dimenticato di dire che volevo anche essere il leader della squadra di basket francese…. Ero solo tranquillo in vacanza dall’altra parte del globo. Non c’è motivo di essere l’ultimo tedoforo visto che non ho mai partecipato a una Olimpiade.

L’assenza di Mbappé:

So Foot scrive: «Kylian Mbappé aveva a lungo dichiarato il suo desiderio di partecipare al torneo olimpico di calcio di Parigi 2024, senza però che ciò si concretizzasse. Avrebbe potuto prendere parte ai Giochi in un altro modo, portando la fiamma olimpica il 26 luglio, durante la cerimonia di apertura. Il presidente del comitato organizzatore, Tony Estanguet, gli aveva proposto di essere tra gli ultimi tedofori, riferisce Le Canard enchaîné. Ma anche in questo caso, l’idea non si è realizzata».

Il motivo del rifiuto:

Riporta So Foot: «Il giornale spiega che l’attaccante del Real Madrid ha rifiutato l’invito perché “non sarebbe stato l’ultimo portatore – un onore che, a suo avviso, gli spettava“. Nonostante il suo status di campione del mondo, Kyks non poteva competere con il duo Teddy Riner – Marie-Josée Pérec (judoka e mezzofondista), due leggende della storia olimpica, logicamente scelti per accendere il braciere alle Tuileries. Questo spiegherebbe forse il sorprendente silenzio della star durante la quindicina olimpica, in contrasto con un Antoine Griezmann più entusiasta che mai, in modalità “allerta medaglie”. Incredibile ma vero: il mondo continua a girare, anche senza Mbappé».

Un an après les JO de Paris, les langues se délient : Kylian Mbappé a refusé d’être le porteur masqué de la flamme pour la cérémonie d’ouverture. Le capitaine des bleus voulait être le dernier porteur, mais la place avait déjà été attribuée à Teddy Riner !https://t.co/L9iu2JKA0T — Le Canard enchaîné (@canardenchaine) July 25, 2025