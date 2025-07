Il Psg ridicolizza il Real Madrid, tanti saluti a Mbappe e Florentino

Real Madrid umiliato dai parigini, quattro gol e partita senza storia. Come titola Marca, bagno di umiltà per gli uomini di Xabi Alonso. Il Psg affronterà il Chelsea in finale

Il Psg annienta il Real Madrid di Xabi Alonso al MetLife Stadium nella semifinale del mondiale per club. La partita è senza storia con la squadra di Luis Enrique in controllo assoluto sin dai primi minuti.

Dopo venticinque minuti i parigini già sono avanti di tre gol con la doppietta dell’ex Napoli Fabian Ruiz mentre i galacticos sono in bambola e non riescono a reagire con l’ex della partita Mbappe incredulo del livello della sua squadra senza di lui.

A mettere la ciliegina sulla torta è Ramos a tre minuti dalla fine, Courtois battuto nuovamente e Xabi Alonso rimandato a scuola dall’altro spagnolo Luis Enrique.

Ore per il Psg ci sarà il Chelsea di Maresca nella finalissma del Mondiale per club, sarà un antipasto interessante per le stagione delle due europee che hanno vinto entrambe una coppa europea, Champions per i pairigini e Conference League per i londinesi.

Il Chelsea si troverà davanti una vera e propria corazzata che sembra voler vincere tutti i trofei a disposizione di questa stagione eterna e piena di partite…per tutti come non ricordava Maresca in conferenza stampa.

Tra le fila degli inglesi è sembrato subito in forma il neo acquisto Joao Pedro appena arrivato dal Brighton durante il mondiale americano.