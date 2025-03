Contestazione durissima dei tifosi del Toronto contro Insigne

Oramai la rabbia dei tifosi è diventata incontenibile ed durante l’ultima gara contro il Chicago Fire, persa 1-2, è sfociata in cori terribili come “Fuck Lorenzo”

L’avventura di Lorenzo Insigne in Major League Soccer sta vivendo uno dei momenti più difficili. L’ex capitano del Napoli, accolto a Toronto come una stella destinata a cambiare le sorti del club, è ora al centro di una dura contestazione da parte dei tifosi canadesi. Insigne, che compirà 34 anni il prossimo giugno, in questo inizio di stagione non solo non ha giocato un singolo minuto con la maglia della squadra cui costa 15 milioni lordi all’anno (secondo giocatore più pagato di tutta la Major League Soccer dietro solo Leo Messi), ma neanche si è accomodato mai in panchina. Non è lui a essersi tirato indietro, ma il nuovo tecnico del Toronto Robin Fraser a non averlo mai convocato per le prime quattro partite giocate.

Oramai la rabbia dei tifosi è diventata incontenibile ed durante l’ultima gara contro il Chicago Fire, persa 1-2, è sfociata in cori terribili come “Fuck Lorenzo”, ovvero “Fanculo Lorenzo”

𝗧𝗵𝗲 𝘀𝘂𝗽𝗽𝗼𝗿𝘁𝗲𝗿𝘀 𝗺𝗮𝗱𝗲 𝘁𝗵𝗲𝗶𝗿 𝗳𝗲𝗲𝗹𝗶𝗻𝗴𝘀 𝗳𝗼𝗿 𝗟𝗼𝗿𝗲𝗻𝘇𝗼 𝗜𝗻𝘀𝗶𝗴𝗻𝗲 𝗸𝗻𝗼𝘄𝗻 𝗹𝗼𝘂𝗱 𝗮𝗻𝗱 𝗰𝗹𝗲𝗮𝗿 🗣️#TFCLive pic.twitter.com/8qac24y4Fv — Touchline TFC (@TouchlineTFC) March 15, 2025

La linea aziendale è che Insigne non rientra in quello stile di gioco, ma la verità è che il Toronto sta cercando da mesi di liberarsi del contratto pesantissimo di Insigne. L’ex capitano del Napoli però non ne vuole sapere di andarsene e infatti nei mesi scorsi ha rifiutato tutte le offerte ricevute da altre squadre, in particolare tre arrivate da club europei: Besiktas, Villarreal e una italiana (si era parlato di Monza, Fiorentina e Como tra le squadre interessate), così come le proposte da Arabia saudita e Qatar.

Il suo futuro resta incerto: nelle ultime sessioni di mercato era stato accostato a diversi club italiani, tra cui il Monza, ma nessuna trattativa si è concretizzata. Se la situazione non dovesse migliorare, un ritorno in Serie A potrebbe tornare di attualità nella prossima sessione di calciomercato.

