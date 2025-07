Joao Pedro, un brasiliano che ha eliminato il Brasile dal Mondiale per club (Süddeutsche)

La sfida di ieri sera tra il Fluminense e il Chelsea è stata decisa da una star brasiliana delle giovanili della squadra brasiliana stessa. Joao Pedro è quindi un simbolo della periferia del calcio che diventa centro, ma anche di quanto la resilienza di un’intera famiglia – se supportata dal talento e da molta disciplina – possano portare lontano. Ne parlano i tedeschi della Suddeutsche.

Martedì sera a East Rutherford, nel New Jersey, si è tenuta ancora una volta una lezione pratica su dove si trovano il centro e la periferia del calcio. Quale regione dipende dall’altra; chi può far circolare il denaro e chi no. Il Fluminense, l’ultima squadra brasiliana rimasta, ha giocato contro il Chelsea. E la vincitrice, ovviamente, è stata la squadra londinese. E questa volta ha vinto grazie a un giovane che il Chelsea aveva acquistato a metà torneo per poco meno di 64 milioni di euro, João Pedro, 23 anni.

João Pedro, figlio di Flávia Junqueira e José João de Jesús, meglio conosciuto come “Chicão”[…] fu condannato a 16 anni di carcere come “complice” in un caso di omicidio, scontandone metà. […] Quasi dieci anni dopo, non era più possibile ignorare ciò che João Pedro aveva ereditato: il talento calcistico. Ricevette un invito da “Flu”; sua madre, Flávia, cercò di aiutare il figlio a perseguire il suo sogno calcistico e si trasferì a Rio de Janeiro. […] Si trasferì da San Paolo al Pan di Zucchero, ma poi fu licenziata e cadde in depressione. «Avevo un paio di pantaloni della tuta e un paio di scarpe da ginnastica. E mia madre mangiava solo uova, lasciando il pezzo di carne a me. Diceva sempre che era importante che mangiassi», dichiarò una volta in un’intervista.

Quando stava per gettare la spugna a Rio e tornare in patria, il responsabile del settore giovanile del Fluminense si assicurò che il club le pagasse il salario minimo. Flávia non dimenticò: per gratitudine verso “Flu”, rifiutò le offerte di altri club brasiliani per suo figlio. Solo quando il club si trovò in difficoltà tali che João Pedro poté aiutarli con un trasferimento, accettò: nel 2019, João Pedro alleviò le difficoltà finanziarie del suo club e si trasferì in Inghilterra per unirsi al Watford FC per una quota di trasferimento di poco più di undici milioni di euro.

Il Chelsea lo ha ingaggiato il 1° luglio e gli ha fatto esordire nel Mondiale per Club. Il trasferimento era in fase di elaborazione, ma è stato comunque una sorpresa. João Pedro era sulla spiaggia di Rio quando ha ricevuto la convocazione dai subordinati di Boehly”.