Il Napoli si libera di Lindstrom: è atterrato in Germania per sottoporsi alle visite mediche col Wolfsburg (Schira)

Jesper Lindstrom è da considerarsi ormai un ex giocatore del Napoli. Gli azzurri lo hanno dato al Wolfsburg, la trattativa è conclusa e va solo formalizzata nelle prossime ore. Il giocatore si è recato in Germania per sottoporsi alle visite mediche col club tedesco. Come riportato da Nicolò Schira è atterrato pochi minuti fa. Dopo le visite, se tutto andrà bene, ci sarà la firma sul contratto. A seguire le ultime riportate dal noto giornalista ed esperto di mercato sul proprio profilo “X”.

“Jesper Lindstrom è appena atterrato in Germania per sottoporsi alle visite mediche col Wolfsburg. Poi firmerà il contratto fino al 2030 (1+4) nelle prossime ore”, recita il post.

🛬 Jesper #Lindstrom just landed in Germany to have medicals for #Wolfsburg. Then he will sign the contract until 2030 (1+4). #transfers https://t.co/ATePOv6uQn

— Nicolò Schira (@NicoSchira) July 22, 2025