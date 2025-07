Lindstrom al Wolfsburg, operazione in chiusura: prestito da 1,5 + 16 milioni (e 2 di bonus) per il riscatto

Il giornalista Matteo Moretto ha fatto il punto su alcune trattative di mercato attraverso un video pubblicato sul canale YouTube di Fabrizio Romano. Rilasciate le ultime sul futuro di Jesper Lindstrom. A seguire quanto riportato sul fantasista, in procinto di lasciare definitivamente il Napoli.

Lindstrom va al Wolfsburg, trattativa in chiusura

Secondo il collega, l’operazione che condurrà Lindstrom al Wolfsburg è stata definita negli ultimi minuti. Chiusura sulla base di 1,5 milioni di euro per il prestito oneroso con il diritto di riscatto fissato a 16 milioni più 2 di bonus. Il calciatore ha già ricevuto l’ok per viaggiare verso la Germania. L’operazione può ritenersi conclusa.

Moretto, poi, ha fatto il punto anche su altre trattative riguardanti il Napoli come quelle per Victor Osimhen e Michael Folorsunho. Il primo sarà un nuovo giocatore del Galatasaray. Attivata la macchina burocratica da questa mattina, i due club hanno iniziato a scambiarsi i documenti che porterà alla fumata bianca nelle prossime ore. L’operazione vede 40 milioni di euro che arriveranno subito nelle casse azzurre più ulteriori 35 milioni che arriveranno in due tranche da 17,5 milioni di euro ciascuna pagabili entro il 2026. Presenti anche 2 milioni bonus (facili da raggiungere) in base ai gol segnati dall’attaccante nigeriano. Chiude il 10% sul profitto. Osimhen è da considerare un nuovo giocatore del Galatasaray.

Per quanto riguarda il centrocampista ex Fiorentina andrà al Cagliari in prestito con diritto di riscatto a 8 milioni di euro.