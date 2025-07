Il Napoli non vuole svendere Osimhen, soprattutto dopo che Retegui è stato pagato 70 milioni (Repubblica)

Manca meno di una settimana al raduno pre-campionato e gli azzurri rischiano di avere sul groppone il nigeriano da separato in casa, proprio come lo scorso anno.

La trattativa tra Napoli e Galatasaray per Victor Osimhen si è nuovamente bloccata. Gli azzurri, infatti, aspettavano le garanzie bancarie richieste, che non sono arrivate. Da parte del giocatore, c’è la volontà assoluta di riapprodare in Turchia, dove è stato in prestito la scorsa stagione.

Osimhen rischia di andare in ritiro col Napoli da separato in casa come lo scorso anno

Scrive Marco Azzi sull’edizione napoletana di Repubblica:

Il Galatasaray deve passare ai fatti, ma il tempo passa e per adesso il bomber nigeriano continua a essere un giocatore del Napoli, quando manca meno di una settimana al raduno pre-campionato degli azzurri, previsto mercoledì prossimo a Castel Volturno. Si fa dunque concreto il rischio che la telenovela prenda la stessa piega di un anno fa, quando Osimhen partecipò da separato in casa al ritiro di Dimaro e in buona parte anche a quello di Castel di Sangro, limitandosi a saltare le amichevoli. Per questo, trovare una soluzione converrebbe a tutti. Ma il Napoli non ha alcuna intenzione di svenderlo, a maggior ragione dopo che dall’Arabia hanno appena messo sul tavolo 70 milioni per acquistare un bomber meno forte come Retegui.

Scriveva così ieri Repubblica (edizione Napoli) a firma Pasquale Tina:

“Victor Osimhen e il Galatasaray, questo matrimonio s’ha da fare. E stavolta a titolo definitivo. Il club turco è sbarcato martedì sera a Milano con l’obiettivo di chiudere l’acquisto del bomber diventato ingombrante a Napoli, sia per il maxi- ingaggio (da 12 milioni di euro) che per una situazione ambientale compromessa. […] Il club campione di Turchia ha prima offerto 50 milioni, poi 60 ricevendo due no. Martedì sera ha sbloccato l’empasse con una mail ufficiale in cui ha rivelato la sua intenzione di pagare i 75 milioni della clausola.

Con una sola differenza: pagamento in 5 rate e non in 2 come previsto dal contratto di Osimhen. Il Napoli ha aperto alla possibilità, previa presentazione di un piano dettagliato di garanzie bancarie in modo da blindare l’operazione. Le parti ne hanno discusso ieri a Milano“.