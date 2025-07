De Laurentiis aveva persino accettato il pagamento in 5 rate, vuole vendere Osimhen a tutti i costi (quasi)

Il Napoli – racconta Repubblica – avrebbe subito accettato il pagamento dilazionato in 5 anni per Victor Osimhen. Sintomo del fatto che De Laurentiis vuole toglierselo dal groppone (giustamente). Mancano però ancora le garanzie, che sia una fideiussione o una lettera di credito che certifichi che i Turchi possano effettivamente pagare quei soldi da oggi a tra 5 anni. Dalla Nigeria parlano di un rifiuto da parte del Napoli che però va ancora del tutto verificato. Chiaramente senza queste garanzie il rifiuto è necessario.

Osimhen al Galatasaray, il Napoli ha accettato la dilazione del pagamento in 5 rate (Repubblica)

Scrive così Repubblica (edizione Napoli) a firma Pasquale Tina:

“Victor Osimhen e il Galatasaray, questo matrimonio s’ha da fare. E stavolta a titolo definitivo. Il club turco è sbarcato martedì sera a Milano con l’obiettivo di chiudere l’acquisto del bomber diventato ingombrante a Napoli, sia per il maxi- ingaggio (da 12 milioni di euro) che per una situazione ambientale compromessa. […] Il club campione di Turchia ha prima offerto 50 milioni, poi 60 ricevendo due no. Martedì sera ha sbloccato l’empasse con una mail ufficiale in cui ha rivelato la sua intenzione di pagare i 75 milioni della clausola.

Con una sola differenza: pagamento in 5 rate e non in 2 come previsto dal contratto di Osimhen. Il Napoli ha aperto alla possibilità, previa presentazione di un piano dettagliato di garanzie bancarie in modo da blindare l’operazione. Le parti ne hanno discusso ieri a Milano.

Il direttore sportivo Giovanni Manna ha incontrato il vice-presidente del Galatasaray Abdullah Kavukcu, l’ad Ugur Yildiz e l’intermediario George Gardi che ha già curato il trasferimento in Turchia di Osimhen la scorsa estate. Il Galatasaray ha accettato di produrre le garanzie richieste dal Napoli in modo da definire nei dettagli l’acquisto più importante della sua storia. […] L’addio di Osimhen sarà decisivo per completare il restyling del reparto offensivo. Nella lista dei desideri ci sono un altro esterno offensivo […] Il matrimonio col Napoli è finito da tempo. Quello col Galatasaray è pronto ad essere celebrato”.