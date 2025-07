Osimhen-Galatasaray, ci risiamo: trattativa bloccata. Non sono arrivate le garanzie bancarie (Di Marzio)

Altro giro, altra corsa. Ci risiamo: la trattativa tra Victor Osimhen e il Galatasaray si è di nuovo bloccata. Nulla da fare. Al momento l’operazione che poteva sbloccare il mercato in entrata per gli azzurri, si è arenata. Già nel primo pomeriggio dalla Turchia arrivavano sinistri presagi tra le dichiarazioni del presidente del club turco e presunte parole dello stesso attaccante che avrebbe confidato ai media turchi la sua volontà di tornare al Gala a dispetto del Napoli che vorrebbe venderlo all’Al Hilal. Le ultime notizie, invece, arrivano direttamente dal giornalista ed esperto di mercato Gianluca Di Marzio sul proprio sito. E parlano di trattativa bloccata. A seguire quanto si legge.

Osimhen-Galatasaray, si blocca la trattativa: i dettagli

“Importanti novità in casa Napoli sul mercato. Al momento si è bloccata la trattativa con il Galatasaray per Victor Osimhen. Gli azzurri, come già annunciato nelle scorse ore, aspettavano le garanzie bancarie richieste. Queste ultime non essendo arrivate hanno bloccato dunque l’operazione”, questo quanto scritto sul portale del noto collega, anticipato da un tweet sul suo profilo “X”.

.@SSCNapoli, bloccata la trattativa con il @Galatasaray per Osimhen — Gianluca Di Marzio (@DiMarzio) July 10, 2025

Queste, invece, le dichiarazioni del presidente Dursun Ozbek, riportate in Turchia dal portale ajansspor.com.

“«Non abbiamo mai intrapreso alcuna azione che potesse mettere il Galatasaray in difficoltà finanziarie. Tutto al Galatasaray sta procedendo nei limiti del possibile. Non abbiamo mai intrapreso, e non intraprenderemo mai, alcuna azione che possa mettere il Galatasaray in difficoltà finanziarie. Questa situazione si applica anche al trasferimento di Osimhen»”.